Exportations hors hydrocarbures : renforcer les moyens logistiques

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé, hier à Tlemcen, que l’année 2019, sera celle des exportations hors hydrocarbures. Lors d’une conférence de presse, tenue en marge de l’inauguration du 1er Salon régional de l’industrie et de l’exportation, tenu au palais des expositions de Tlemcen, que la première opération d’exportation de cette nouvelle année sera effectuée à partir d’Aîn Guezzam (Tamanrasset) vers le Niger. 150 camions chargés de matériaux de construction et de détergents pour un montant de 4,5 millions USD se rendront vers ce pays voisin, a-t-il précisé. Cette première opération d’exportation sera suivie d’une autre concernant le papier, à partir de Tlemcen vers la Suisse, le Liban, la Tunisie et le Maroc. Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’une grande opération d’exportation est en cours de préparation pour cette année. Les produits concernés sont notamment le ciment, la matière plastique, les produits pharmaceutiques, les détergents, les produits agro-alimentaires.

Il a assuré que les exportations de cette année 2019 seront supérieures à celle de l’année d’avant. «En 2018, la valeur des exportations hors hydrocarbures a atteint 2,830 milliards USD contre 1,900 milliard USD soit une hausse de 47 pc», a souligné M. Saïd Djellab. Il a ajouté que «la vision future à court et moyen termes dans le cadre de la stratégie nationale d’exportation œuvre à renforcer la place des produits algériens sur les marchés nationaux afin de se substituer progressivement les produits importés puis leur accompagnement et leur placement sur les marchés étrangers».

Dans ce contexte, il a indiqué qu’un programme a été tracé pour les deux prochaines années en vue de la participation de l’Algérie à 50 importants Salons internationaux à l’étranger pour faire connaître et proposer les produits algériens. Par ailleurs, il a souligné que son département ministériel s’attelle, en collaboration avec d’autres départements, à renforcer des moyens logistiques, de transport, de transit, de stockage et de froid pour faciliter l’acheminement des marchandises.

Dans une première phase, il sera procédé à l’équipement de bases logistiques au niveau de certaines wilayas frontalières afin de faciliter le transit des marchandises. Au programme de la visite du ministre dans la wilaya de Tlemcen ont figuré l’inspection du projet de réalisation du laboratoire de contrôle de la qualité dans la commune de Tlemcen. Le projet s’étend sur une surface de 900 m2.

Le ministre a instruit les responsables concernés de l’équiper en matériels d’analyses et et de recruter les personnels en vue de l’entrée du laboratoire dans un délai de trois mois. Par ailleurs, M. Saïd Djellab a inspecté l’entreprise Mega Papier, spécialisée dans la fabrication et la transformation du papier industriel. Sa capacité productive annuelle est de 75.000 tonnes. Il a également visité le groupe Kherbouche spécialisé dans la production et l’exportation de tracteurs agricoles, l’entreprise MAF de transformation du plastique et gaines de fils électriques de Chetouane ainsi que l’entreprise Boublenza de transformation du carroube à Hennaya. Par ailleurs, le ministre a inauguré, le 1er Salon régional de production et des exportations, qui a enregistré la participation de 124 opérateurs économiques privés de 5 wilayas de l’Ouest du pays et versés dans l’agroalimentaire, le cuir, les textiles, l’artisanat, les produits cosmétiques et autres.

Ce Salon organisé par la chambre du commerce et d’industrie Tafna de Tlemcen, proposera jusqu’au 10 janvier une série de conférences traitant de plusieurs problématiques liées aux exportations hors hydrocarbures et les échanges commerciaux externes et autres axes.