Hausse de 18% par rapport à 2017 : L’Algérie a accueilli plus de 2 millions de touristes en 2018

Une rencontre d’évaluation du bilan des activités du secteur du Tourisme et de l’Artisanat pour l’année 2018 a été organisée, hier à l’hôtel Mazafran de Zéralda (Alger), présidée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. Il a déclaré, à cette occasion, que «le secteur participe à l’effort national de développement de notre économie nationale, avec sa part de 2,5% du PIB».

Il a ajouté que le gouvernement, sous les orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a accordé un intérêt particulier à ce secteur classé parmi les 5 secteurs prioritaires d’autant plus qu’il est porteur de création de richesse et d’emploi.

M. Benmessaoud poursuivra ses propos en indiquant que le développement du secteur ainsi que la revalorisation des potentialités dont regorge l’Algérie se font en concertation entre plusieurs départements ministériels.

«C’est donc à ce titre que plusieurs conventions ont été signées avec les ministères de la Culture, des Moudjahidines et d’autres», a-t-il annoncé avant d’ajouter dans la foulée que des axes importants pour améliorer le tourisme ont été dégagés passant par l’amélioration de la formation et des services.

Il a révélé que le Schéma d’aménagement touristique (SDAT) à l’horizon 2030 qui vise le renforcement des capacités d’accueil à travers l’appui des pouvoirs publics sera actualisé lors des Assises nationales du tourisme qui se tiendront le 21 et 22 janvier prochain. Mettant à profit cette opportunité pour appeler les futurs participants à sortir avec des recommandations fiables lors des 4 ateliers qui auront lieux lors de cette grande rencontre nationale.

Dans ce sillage, un exposé exhaustif du bilan de l’année 2018, dans ce secteur, à été présenté au ministre du Tourisme. Il ressort que 41 nouvelles Zones d’expansion touristique (ZET) ont été finalisées et que 80 projets, 7.000 lits ont été réceptionnés, permettant la création de pas moins de 1100 emplois directs.

Il convient, par ailleurs, qu’en 2018, c’est plus de 2 millions de touristes étrangers qui ont séjournés en Algérie soit une augmentation d’environ 18 % par rapport à 2017. Il faut savoir que des axes stratégiques du développement de l’artisanat ont été également arrêtés tels que la création d’emplois, le développement de l’entreprenariat, l’amélioration de la production et la promotion de la compétitivité, la promotion et l’exportation des produits de l’artisanat, le développement de l’apprentissage, notamment en direction des jeunes et des femmes rurales ainsi que la formation et la qualification des artisans.

C’est donc, à cet égard que 51.942 activités nouvelles générant plus de 95.260 emplois réels et que 893 locaux ont été distribués au profit de 992 artisans pour l’exercice de leurs nobles activités.

L’Algérie a été citée, faut-il le rappeler cette semaine, dans la liste des sept destinations phares pour l’année 2019 établie par le tour opérateur «voyageurs du monde», en partenariat avec la version francophone du magazine américain Vogue augurant, ainsi, «un avenir prometteur pour la destination Algérie».

Sami Kaidi