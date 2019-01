Accidents de la route : Qui arrêtera le carnage ?

Une fillette de six ans a péri lundi après-midi, percutée par un bus de transport de voyageurs à l’avenue de l’ALN de la commune de Hama Bouziane (Constantine), a-t-on appris lundi dernier de la direction la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile de l’unité secondaire de Hama Bouziane sont intervenus pour transférer la victime à l’établissement de santé de proximité de cette collectivité locale, où elle a succombé à ses blessures, a précisé la cellule de communication de ce corps constitué. De leur côté, les services de la sûreté territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.

A Tizi-Ouzou deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans une collision survenue, hier, sur la RN 12 dans la commune de Draa Ben-Khedda, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Tizi-Ouzou, rapporte un communiqué de la protection civile. Les victimes, un homme de 34 ans et une femme de 32 ans décédés ont été évacués vers le CHU de Tizi-Ouzou. S’agissant des blessés, trois hommes âgés de 23, 37 et 52 ans, deux d’entre-eux ont été évacués vers l'EPSP de Draa Ben-Khedda et le troisième vers le CHU de Tizi-Ouzou, indique la même source.

Le facteur humain est la cause principale de ces accidents, selon les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) qui appelle les usagers de la route, à faire preuve de prudence et de vigilance, au respect du code de la route et à la limitation de vitesse, sans oublier de soumettre les véhicules à un contrôle régulier.

