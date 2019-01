Ministères et organisations ont leurs programmes : Activités culturelles dans tout le pays

Diverses manifestations culturelles programmées jusqu'au 20 janvier devront marquer la célébration du premier jour de l'an amazigh 2969, correspondant au 12 janvier, et fêté dans toute l'Algérie. Yennayer, une fête ancestrale commune à tous les peuples d'Afrique du Nord, est célébré officiellement à travers l'ensemble de l'Algérie depuis 2018. Le ministère de la Culture a élaboré, à l’occasion, un programme de festivités officielles assigné aux directions régionales à travers l'ensemble du territoire. Des expositions, concours d’écriture, spectacles de musique et des projections de cinéma en rapport avec la culture et la langue amazighes marqueront les célébrations de Yennayer, prévues du 10 au 14 janvier. Le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) a programmé des festivités dans plusieurs villes d'Algérie. Le coup d'envoi officiel des festivités de Yennayer a été donné mardi à partir de Laghouat, alors que d'autres villes comme Alger, Sétif et Jijel marqueront l'évènement à travers des activités culturelles et autres animations centrées sur le patrimoine culturel amazigh. De son côté, l'Office national de la culture et de l'information (Onci) propose un programme alliant expositions, rencontres littéraires et conférences thématiques sur la culture et la langue amazighes à Alger, Oran, Béjaïa, Boumerdès, Tipasa et Constantine. Le Centre des arts-Palais des Raïs - (Bastion 23) a anticipé les célébrations de Yennayer 2969 en organisant la 2e Semaine du patrimoine amazigh par une exposition de produits d'artisanat, en plus d'un programme de conférences, lectures poétiques et concours.

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) se joint aux festivités de Yennayer en programmant un concert de musique de la chanteuse croate Jasmina Petrovic, et une exposition de peinture d'Amar Amarni à Dar Abdellatif (Alger), outre la projection de films, alors qu'au palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger), des concerts de musique sont prévus. L’Établissement Art et Culture de la wilaya d’Alger prévoit un programme d'activités culturelles, incluant des expositions mettant en valeur l'artisanat et le bijou traditionnel, des spectacles de musique et danses folkloriques, des contes traditionnels et des récitals poétiques. Des conférences sur la culture et l'art culinaire amazighes sont également au programme de ces festivités qui débutent ce mardi à Alger dans les espaces relevant de cet établissement public. L’Office Riad El-Feth (Oref) marque cette date par l’organisation d’un concert de musique kabyle, vendredi à la salle Ibn Zeydoun à Alger. Pour sa part, le ministère de la Jeunesse et des Sports a élaboré un programme riche et varié impliquant les jeunes pour célébrer Yennayer dans toute l'Algérie. Des animations artistiques et sportives qui ont débuté mardi dernier, sont programmées à travers la célébration du nouvel an amazigh 2969, qui sera célébré à travers différents centres culturels et sportifs du pays. Ces festivités, qui se poursuivront jusqu'aux 17 janvier, incluent également des caravanes dédiées au patrimoine, des expositions mettant en valeur l'art culinaire berbère ainsi que des ateliers d'apprentissage de Tamazight, langue officielle depuis 2016. L'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord à réhabiliter Yennayer, consacré fête nationale depuis 2018 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.