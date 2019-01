Transport Ferroviaire à Alger en 2018 : Les lignes de banlieue « un défi au quotidien »

Avec plus de 32 millions d'usagers enregistrés en 2018, les lignes de banlieue d'Alger constituent le «cœur» de l'activité de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), un défi constant pour satisfaire la clientèle de la Société qui partage avec ses voyageurs «le vœux pieux» de parvenir à un respect «plus rigoureux» des horaires des dessertes, à l'horizon 2019. Desservant les wilayas de Blida, de Boumerdès et de Tizi Ouzou, les lignes ferroviaires de la banlieue d'Alger sont le «nerf névralgique» de la circulation des citoyens et représentent un taux de 80% de l'activité des trains opérationnels à travers le réseau national ferroviaire, le retard des dessertes ferroviaires a toutefois toujours marqué le quotidien des voyageurs.



Près de 7 milliards DA pour le renouvellement du réseau ferroviaire des trains de banlieue



Dans une déclaration à l'APS, le Directeur général de la SNTF, Yacine Bendjaballah, a imputé les retards continus accusés dans les horaires des trains de banlieue au projet de renouvellement, sur une distance de près de 200 km, de la voie ferrée, un projet dont la réalisation est devenue, au cours des dernières années, un impératif pour satisfaire la demande, sans cesse grandissante, sur ces lignes. Plus précis, le DG de la SNTF a expliqué que le réseau ferroviaire de la banlieue est de plus en plus emprunté par les voyageurs, en raison, notamment, de l'émergence de nouvelles agglomérations à Alger, entraînant de ce fait un plus grand déplacement des voyageurs, relevant, à cet égard, que la SNTF,qui diminuait auparavant le nombre de dessertes les week-ends, s'oriente, aujourd'hui, au renforcement de ces lignes avec des dessertes supplémentaires. À ce titre, la SNTF a lancé, depuis fin 2017, des travaux pour le renouvellement du réseau ferroviaire, en consacrant une enveloppe financière de près de 7 milliards de DA, dont 4 milliards de DA pour l'acquisition des équipements requis (rails, béton, câbles et signalisations), et près de 3 milliards de DA pour le parachèvement des travaux qui devront se poursuivre jusqu'à 2020. Ces travaux ont été à l'origine de l'annulation de plusieurs dessertes, selon M. Bendjaballah, qui a fait état du parachèvement des travaux au niveau des lignes 1 et 2 à partir des stations de la place des Martyrs et d'Agha, soulignant au passage que les horaires des dessertes seront respectés de façon plus rigoureuse d'ici la fin du premier semestre 2019. Il a fait savoir, dans le même cadre, qu'après parachèvement de ces travaux, qui interviennent pour s'adapter à la qualité des wagons et équipements modernes dont la société s'est dotée, ces dernières années, les dessertes des banlieues devront réaliser un saut considérable aux plans qualitatif et quantitatif, en attendant que le réseau des banlieues se dote de la nouvelle ligne reliant l'aéroport international Houari-Boumediène à la station de Bab Ezzouar, sur une distance de 2,8 km, dont 1,6 km via le tunnel réalisé au-dessous de la rocade sud sur la voie express reliant Dar El-Beida à Ben Aknoun. Le phénomène de jet de pierres sur les trains demeure parmi les principales causes à l'origine des retards des dessertes, a souligné le directeur délégué chargé de la sécurité ferroviaire à la SNTF, Hakim Intiran.



La ligne Birtouta - Zéralda...

1.5 million de passagers en 2018



Évoquant l'importance des trains de banlieues, le directeur de transport et de voyageurs à la SNTF, Gamour Yacine, a mis en avant à l'APS, que la ligne ferroviaire Birtouta-Zéralda, entrée en service fin 2016, a contribué efficacement au désengorgement de la circulation routière dans la région Alger-Ouest, faisant état d'une augmentation notable en matière de nombre d'usagers. Le nombre de passagers empruntant cette ligne est passé de 1.3 million/an en 2017 à 1.5 million en 2018, a-t-il ajouté, notant, par la même occasion, une augmentation en matière de chiffre d'affaires de la SNTF provenant de cette ligne de 46 millions DA, dans sa première année, à 52 millions DA en 2018. Le nombre d'usagers de cette ligne est revu à la hausse, avec l'ouverture du pôle universitaire de la nouvelle ville Sidi Abdellah. Concernant les problèmes rencontrés, les usagers ont souligné à l'APS que le parking de la gare de Zéralda d'une capacité de 150 véhicules demeure insuffisant, vu le nombre des usagers souhaitant stationner leur voiture en toute sécurité, tout en relevant un manque en matière de bus desservant le centre-ville. En attendant la réception du projet Bab Ezzouar - aérogare internationale Houari- Boumediène et le parachèvement des travaux d'aménagement de la voie ferrée, les clients de la SNTF doivent s'adapter avec les horaires des dessertes actuelles.