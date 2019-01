Ligue 1 : Le TAS rejette l’appel du CRB

Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a rejeté ce lundi l'appel déposé par la Société sportive par actions (SSPA)/CR Belouizdad, pour la restitution des trois points défalqués suite à son forfait à domicile face à l'AS Ain M'lila (défaite sur tapis verts : 3-0), pour le compte de la première journée du championnat de Ligue-1 Mobilis, a appris l'APS auprès du club algérois.

"L'appel a été rejeté. L'actionnaire majoritaire Madar-Holding en concertation avec le directeur général Said Allik va entreprendre une autre démarche pour permettre au CRB d'être rétabli dans ses droits", a affirmé à l'APS Karim Chetouf, membre du conseil d'administration, également président du CSA/CRB. Dans un communiqué publié le 20 décembre dernier, la SSPA avait annoncé sa décision de faire appel au niveau du TAS comme première étape, avant de saisir la Fédération internationale de football (Fifa). "Le CRB s'estime lésé et victime d'une application erronée de la loi par les instances du football en Algérie, alors que les mêmes instances croient appliquer la loi.

Après épuisement de toutes les voies de recours auprès de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la Fédération algérienne de football (FAF), il a été décidé de réserver notre action à la saisine des instances juridictionnelles à savoir le TAS et la Fifa pour le recouvrement de nos droits.", indiquait le communiqué. Cette décision faisait suite aux déclarations du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, qui avait annoncé à la Radio nationale que "les trois points défalqués au CR Belouizdad ne seront pas restitués". Le CR Belouizdad, sérieusement menacé par la spectre de la relégation, occupe la dernière place du classement avec 11 points, à l'issue de la 16e journée championnat de Ligue-1, à sept unités du premier club non-relégable.