Equipe nationale : Belmadi en tournée européenne

Après en avoir fini avec le stage des locaux, ponctué par un match amical face au Qatar (victoire 0-1), Djamel Belmadi effectuera, à partir de la semaine prochaine, une tournée en Europe, pour superviser des joueurs susceptibles de renforcer les rangs de l'équipe nationale en prévision de la CAN-2019. De nouvelles têtes devraient émerger.

La tournée du sélectionneur national, qui s'étalera en principe sur une semaine, était prévue dans son agenda depuis plusieurs semaines. Désireux de superviser de nouveaux joueurs en prévision des dates Fifa de mars, Djamel Belmadi ira donc à la rencontre des éléments ciblés avec qui il compte s'entretenir particulièrement. C'est le cas de Victor Lakhal, milieu de terrain et capitaine du Havre AC et qui devrait faire partie des listes du sélectionneur national le mois de mars prochain.

"C'est un honneur pour moi qu'on s'intéresse à mes services. Je me tiens à disposition du coach et de la sélection d'Algérie. Je serai fier d'honorer ma première sélection", a déclaré le jeune milieu de terrain "dont le profil correspond au projet de jeu que nous comptons mettre en place en sélection", a affirmé de son côté le sélectionneur national récemment dans des déclarations à la presse.

Il est prévu aussi que Djamel Belamdi parte à la rencontre de Houssam Aouar, la star montante de l'Olympique Lyonnais. Cette rencontre que le sélectionneur national a annoncé dans la presse il y a quelques temps déjà a pour but d'essayer de convaincre le jeune joueur de 19 ans, également courtisé par l'Equipe de France de jouer pour les Verts. Il faut dire que Djamel Belmadi n'a jamais caché son intérêt pour ce jeune joueur "vraiment capable d'apporter un réel plus à l'EN",

a t-il déclaré récemment.

Il faut dire que les affirmations de l'ancien numéro 10 des Verts, voire son intérêt insistant pour Houssam Aouar, n'ont pas manqué de susciter une levée de bouclier en France à tel point que certains observateurs ont appelé Deschamps à le convoquer le plus tôt possible de manière à empêcher son "transfert" en équipe d'Algérie.

Quoiqu'il en soit, Djamel Belmadi a décidé d'aller rencontrer le jeune joueur et sa famille. "On est très intéressé évidemment, Houssem est très performant avec Lyon, en Championnat comme en Ligue des champions. Inch'Allah on ira le rencontrer avec sa famille, lui expliquer le projet et lui dire ce qui l'attend s'il décide de rejoindre son pays", a déclaré alors Belmadi.

Ce dernier entame sa tournée avec l'idée de ratisser large en vue d'intégrer de nouveaux joueurs et renforcer ainsi la sélection en prévision de la CAN. Belmadi le dit ouvertement, "personne n'est sûr d'être là en mars".

Le sélectionneur des Verts dit accorder une grande importance au temps de jeu et à partir de là, ceux qui n'auront pas beaucoup joué durant la saison risquent de perdre leur place au profit de nouveaux joueurs compétitifs.

En tous les cas, on devrait vite avoir un aperçu sur les contours du futur groupe de Belmadi. Il ne va certes pas tout chambouler, mais de nouveaux joueurs devraient être intégrés en prévision de la CAN. Nous y reviendrons.

Amar B.