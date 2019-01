Colloque international à Tamanrasset sur les pratiques sportives traditionnelles et tourisme culturel durable : Tradition et modernité

Sous le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports et de celui du Tourisme et de l’Artisanat, avec le soutien des autorités locales de la wilaya de Tamanrasset, l’Association Sauver l’Imzad organise du 7 au 12 janvier, un colloque international sur les «pratiques sportives traditionnelles et tourisme culturel durable».

Outre les «Nuits bleues» qui seront animées chaque soir à Dar El Imzad, au programme, de la première journée, il y aura la proclamation des lauréats du concours «Messas n’Imzad», course de dromadaires. Différentes thématiques liées aux jeux traditionnels (description et analyse, contexte culturel, singularité et universalité, apports économiques, touristiques et culturels), seront abordées par des spécialistes. Abalessa accueillera au 4e jour, les exhibitions de sports de combat ainsi que la célébration de Yennayer.

Présentant l’événement, Mme Farida Dellal, organisatrice et présidente de l’Association Sauver l’Imzad, le situe dans cet esprit qui «nous commande de prémunir nos traditions ancestrales des vicissitudes de la vie au bénéfice de l’homme et de l’humanité dans une vision rénovée et moderne. Ces traditions sont encore entre nos mains, au risque de disparaître à jamais. Nous avons les moyens de les préserver et de les développer à travers une bonne politique touristique durable». La journée inaugurale aura lieu, aujourd’hui, dans l’après-midi par la présentation de concours, des équipes et des arbitres des jeux, Maabza, El Matrag, Tachkoumet sans omettre le côté culturel avec le concours «Messas N’Imzad», la plus belle joueuse de l’Imzad, cet instrument musical mythique des Targuis figurant depuis 2013, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l'Unesco. A la course des dromadaires et l’exhibition des jeux de combat, parallèlement aux conférences d’une grande richesse tentant de cerner la problématique des jeux traditionnels durant le colloque animé par des experts de renommée mondiale, une exposition internationale de peinture et de sculptures sera montée au musée de l’Imzad avec un atelier en plein air ouvert aux enfants et intitulé «la poésie des couleurs». A Dar el Imzad, près du musée, une Kheyma est dressée et recevra chaque soir «les bergères aux doigts d’or venues de Tintarabine et d’Ideless, des localités à plusieurs centaines de kilomètres de Tamanrasset, pour donner des concerts inédits aux sons langoureux». Sont attendues des artistes de talents nommées Alamine Khoulen et Nighat Boukeyas, Hasna el Becharia et Lala Badi.

D’autres activités sont également au programme comme l’ouverture du village des artistes avec la vente d’objets d’artisanat et de produits artistiques et même un espace dédié au tatouage au henné avec Hadja Zineb ou l’initiation à la fabrication de l’Imzad. Une façon bien singulière de célébrer la nouvelle année amazighe 2969, en alliant spectacle et savoir, fête et échange, tradition et modernité, authenticité et ouverture sur le monde.

