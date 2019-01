Libye : Mettre un terme définitif à la crise

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, et le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Chef de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, ont renouvelé hier à Alger leur ferme position à l’égard de tous les Libyens pour sortir le pays de la crise qu’il traverse actuellement. La visite porte sur les évolutions intervenues en Libye sur le plan politique et sécuritaire ainsi que sur la mise en œuvre des mesures arrêtées dans le cadre du Plan d’action de l’ONU pour le règlement de la crise. M. Salamé a indiqué que la rencontre avec M. Messahel a été fructueuse, notant que les contacts entre la mission des Nations Unies en Libye et des responsables algériens n’ont jamais cessé.

M. Salama a attribué cette poursuite de la coordination entre les deux parties à la proximité géographique entre l'Algérie et la Libye, et qu’il s'agissait d'un «lourd fardeau « pour l'Algérie et devant être pris en considération par tout responsable libyen. Pour sa part, M. Mesahel a souligné que le dialogue se poursuit la mission en perspective des prochaines étapes du plan onusien pour sortir de la crise tout en renouvelant la volonté de l’Algérie d’accompagner les efforts de l’Envoyé spécial.

Le ministre a ajouté que l’Algérie accorde une importance à la stabilité, l’unité et la sécurité de la Libye ce qui se répercute également sur toute la région en émettant le souhait de mettre un terme définitif à la crise.