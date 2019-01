CNAS d’Alger : Plus de 1,4 milliard de Dinars de recouvrement forcé

Plus de 4.100 infractions liées à l’affiliation des employeurs à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) ont été enregistrées à Alger en 2018 lors des opérations de contrôle au niveau des entreprises. C’est ce qu’a révélé, hier, le directeur de l’agence d’Alger, lors d’une conférence de presse animée au siège de l’agence, sis à la place des Martyrs. Mahfoud Idris a expliqué que les infractions en question portent dans l’ensemble sur la non-déclaration de l’activité et des travailleurs ainsi que sur les minorations des assiettes de cotisation, et avancé le chiffre de 1,448 milliard de dinars comme montant des recouvrements forcés de l’agence CNAS d’Alger en 2018. «La situation financière de l’agence d’Alger de la CNAS est confortable, puisque 85% des employeurs ont payé l’année passée leurs cotisations. Sur en effet 35.594 employeurs recensés par la Caisse au niveau de la capitale, 31.955 d’entre eux ont versé les cotisations de leurs salariés», a-t-il expliqué en soulignant qu’en octobre dernier, il a été enregistré plus de 27.000 déclarations semestrielles. Évoquant le portail de télédéclaration, le directeur de l’agence d’Alger de la Caisse nationale des assurances sociales a rappelé que plus de 85% des employeurs déclarent leurs salariés à travers ce portail numérique et mis en garde à cette occasion contre les conséquences «dangereuses» sur la non-déclaration et la sous-déclaration des salariés, notamment sur le montant de la pension de retraite et les prestations sociales qu’accorde la CNAS pour ses assurés. «Des pratiques qui se font malheureusement avec la complicité des salariés, du moins dans certains cas», a-t-il déploré. Interrogé sur la retraite, Mahfoud Idris a indiqué «qu’il y a 15 ans, on avait 7 salariés qui cotisaient pour un retraité, aujourd’hui, seuls deux ou trois salariés cotisent pour un retraité». Il reconnaît du coup l’existence d’un grand déséquilibre de la Caisse Nationale des Retraites. «Notre rôle est de recouvrer le maximum d’argent pour équilibrer la Caisse», a-t-il assuré.

S’agissant des entreprises qui ne sont pas à jour de cotisations en raison de difficultés financières, le directeur de la CNAS d’Alger a affirmé que l’employeur doit payer la totalité des cotisations ainsi que les pénalités de retard et précisé que dans ce cas, l’agence met en place un échéancier allant de 3 à 36 mois, notamment pour les grandes entreprises publiques qui emploient une centaine de personnes et pour celle qui ont été créées dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi, l’Ansej. Il a souligné par ailleurs que l’agence CNAS d’Alger a lancé une opération de sensibilisation envers les employeurs pour la Déclaration annuelle des salariés (DAS). En effet, l’agence d’Alger mène une campagne d’information relative au dépôt de la DAS 2018 et l’objectif de cette campagne qui s’étale du 1er au 31 janvier est d’apporter des informations en matière de recouvrement et d’inciter les employeurs à déposer leur DAS en ligne, via le portail de la télédéclaration, disponible sur le site web de la CNAS. Mahfoud Idris a saisi l’occasion pour inviter les employeurs qui n’ont pas encore récupéré leur mot de passe d’accès à ce portail à se rapprocher des services de recouvrement de l’agence pour accéder à leur espace privé de télédéclaration et les a appelés également à faire leurs déclarations via leurs cartes bancaires au niveau d’un guichet automatique mis à leur disposition. Les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers sont également invitées à déposer leur DAS afin de bénéficier de leurs droits en matière de sécurité sociale. L’agence CNAS d’Alger a mis en place trois pôles pour le dépôt des déclarations annuelles des salaires. Il s’agit de la structure de paiement de Sidi Okba, à El Harrach, la structure de Souidani Abdelkrim et celle sise à 90 rue Didouche Mourad.

Salima Ettouahria