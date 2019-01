Environnement : Assises nationales le 26 février

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a fait savoir, hier à Alger, que les Assises nationales sur l’environnement et les énergies renouvelables relatives à l’économie verte, dite aussi économie circulaire, seront organisées le 26 février prochain, avec la participation de tous les acteurs du domaine. Invitée de la Chaîne I de la Radio nationale, la ministre a indiqué que ces assises verront la participation des acteurs et intervenants du domaine de l’environnement, ainsi que ceux de la société civile, en vue de dégager une feuille de route sur l’économie verte qui possède tous les atouts pour s’ériger graduellement en alternative aux hydrocarbures et contribuer ainsi à la création de postes d’emploi et au développement socioéconomique. A cet égard, Mme Zerouati a annoncé l’organisation de plusieurs manifestations, à l’instar de la 2e édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables d’Alger (SIEERA 2019), prévue du 7 au 10 mars prochain, sur le thème «les Energies renouvelables hors réseau pour le développement de l’agriculture au Sud», avec la participation de la Chine en tant qu’invitée d’honneur. Concernant le projet du complexe de gestion et de revalorisation énergétique des déchets qui verra le jour, au cours de l’année en cours, prévu dans quatre wilayas (Alger, Blida, Tipasa et Boumerdès), la ministre a dit que sa concrétisation requérait d’importantes ressources financières, indiquant que l’Etat contribuera, au début du projet, à hauteur de 30% dans les activités de revalorisation énergétique des déchets. Quant à l’investissement en matière d’environnement, Mme Zerouati a relevé le grand intérêt exprimé par des jeunes et des opérateurs économiques, en vue d’investir dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables, rappelant que son secteur œuvrait à assurer le suivi et l’accompagnement nécessaires à ces investisseurs pour développer l’économie verte. L’Algérie dispose des potentialités requises pour répondre aux aspirations des jeunes désirant investir dans le domaine de l’économie circulaire, sur laquelle le gouvernement table pour promouvoir l’économie nationale hors hydrocarbures, a-t-elle estimé.