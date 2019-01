Groupe Sonelgaz : Le redéploiement

Optimiser et moderniser la gestion de Sonelgaz, promouvoir la formation des cadres dans des domaines ciblés, préparer le Groupe à l’internationalisation à travers, d’une part, la consolidation de l’option d’exportation d’électricité et, de l’autre, l’introduction dans les bourses étrangères, à commencer par celle d’Espagne dont les négociations sont en cours.

Ce sont là les principales orientations du ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, qui a présidé hier la rencontre nationale avec les concessionnaires de distribution de gaz et d’électricité. A l’ordre du jour de cet événement qu’a abrité le Centre de formation de Sonelgaz de Ben Aknoun, l’approbation des plans d’engagement de la performance des concessions de distribution d’électricité et du gaz pour le quinquennat 2019-2023. «Ces nouveaux plans répondent non seulement à des enjeux d’amélioration concrète de la qualité de service mais constituent, avant tout, un défi primordial qui se traduira par la mise en conformité réglementaire des concessions en ciblant à terme des niveaux de performance reconnus à l’échelle internationale», dira M. Guitouni.

Il mettra l’accent sur les orientations du Président de la République qui sont à l’origine, dit-il, «des grands efforts consentis par l’Etat pour que les concessionnaires disposent de tous les moyens humains et matériels à même de faire face aux obligations qui leur ont été imposées dans le cadre des plans d’engagement signés avec l’Etat». Il rappellera aussi qu’à la faveur de la loi n°2-01 de février 2002, «une profonde transformation s’est opérée dans l’objectif de mettre à la disposition du citoyen en tout temps, tout lieu, et au meilleur coût, un service public de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisation de grande qualité qui n’aura rien à envier à celui des pays développés». Le ministre ne manquera pas de relever que la transformation profonde qu’a connue Sonelgaz avait notamment pour but «l’émergence d’un grand groupe industriel en mesure de faire face aux enjeux économiques et technologiques avec un modèle d’organisation et des instruments de gouvernance modernes et totalement rénovés». Dans cette otique, il expliquera que pour faire face à la demande croissante du marché, «des plans de développement dans les segments de la production, du transport et distribution d’électricité et de gaz ont été engagés, mobilisant des ressources financières considérables et des efforts individuels et collectifs à tous les niveaux de gestion de Sonelgaz et de ses filiales». «L’Algérie est un pays de référence en matière de couverture du territoire pour les deux énergies. Le taux pour l’électricité est de 90% et a pénétration pour le gaz est de 60%», a-t-il précisé.

Tout en mettant en relief l’effort des concessionnaires qui mérite selon lui «d’être soutenu», le ministre ne manquera pas de féliciter les éléments qui sont intervenus avec succès durant les intempéries survenues l’année dernière.



CREG : aucune étude pour revoir le prix de l’électricité



Pour le président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), M. Abdelkader Choual, il n’existe aucun dossier traitant de l’éventualité de revoir les prix de l’électricité. «Nous n’abordons pas d’ailleurs la question sous cet angle, ce qui nous intéresse c’est de savoir ce qu’il en est du coût de la distribution de l’électricité et du gaz (…) nous avons engagé une étude en ce sens et les résultats seront connus au courant de cette année».

De son côté, le PDG de Sonelgaz, M. Mohamed Arkab, a soutenu que les nouveaux plans d’engagement et d’amélioration de la performance sont une démarche qui «émane d’une veille socio-économique globale, traduite en stratégie et déclinée en plans d’action à même de faire aboutir l’ensemble de nos projets».

«Conscients de leurs rôles et responsabilités, les distributeurs ont amplement démontré leur volonté et capacité à se mobiliser, en vue de répondre et accompagner les politiques et programmes énergétiques de développement».

Karim Aoudia