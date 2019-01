Nouvelles circonscriptions administratives : répondre aux préoccupations des citoyens

«La mise en place de quatorze nouvelles circonscriptions administratives répond au souci d'avoir plus de synergie dans la gestion du territoire pour mieux répondre aux préoccupations des citoyens, et ce, à travers des programmes de développement». C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Abderahmane Sidini qui intervenait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale a également précisé que la création de ces nouvelles circonscriptions appelées à voir le jour au niveau des grands centres urbains du nord de l’Algérie (Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran) n'est pas un découpage administratif mais «plutôt une organisation administrative», étant donné du fait qu’elle touche «la décentralisation», a-t-il expliqué.

Poursuivant ces propos, le responsable au ministère de l’Intérieur mettra en relief que la création de ces entités administratives vise, par ailleurs, à assurer davantage de maîtrise du volume démographique des grands ensembles urbains, notant dans ce même contexte que «les prérogatives des walis délégués sont ainsi renforcés pour mieux gérer les problèmes au quotidien des citoyens et répondre à leurs doléances de manière efficace, en vue d'impulser le développement». Il signale, d’autre part, que ces nouvelles circonscriptions administratives seront dotées de programmes de développements, avec notamment leurs «lots d'équipement, des aménagements et des raccordements à différents réseaux». Elles bénéficieront, bien entendu, d’une «autonomie de gestion et disposeront de moyens de financement aux fins de promouvoir les potentialités économiques locales et de développer des services de proximité au bénéfice de leurs habitants», a-t-il indiqué, rappelant que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait signé fin décembre un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions administratives dans les wilayas d’Alger, de Blida, de Constantine, d’Annaba et d’Oran.

L’invité de la rédaction fera remarquer, qu’en 2015, onze autres circonscriptions du même type avaient déjà été créées au niveau des wilayas du sud du pays, dans un souci, dit-il, de «maîtrise des régions frontalières et de leur développement». Répondant à une question portant sur la question de prochaine création de nouvelles wilayas déléguées dans les Hauts plateaux, M. Sidini a assuré que cette organisation administrative «est en préparation», notant cependant, qu'il y existe de nombreuses considérations qui entrent en compte, «notamment la délimitation géographique de ces circonscriptions, le potentiel économique et les infrastructures».

Dans ce sens, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué récemment que dans le cadre de la deuxième phase du plan stratégique du Chef de l'Etat, il a été procédé à une opération d'évaluation des wilayas déléguées au niveau du Grand Sud «qui ont bénéficié d'importantes ressources matérielles, financières et humaines d’environ 30 milliards de dinars». Ce qu’il faut notamment retenir, ici, c’est la ferme volonté de renforcer davantage le développement local et ce, via des programmes «palliatifs spécifiques» qui ont été décidés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au profit des régions du Sud, des Hauts plateaux et des zones montagneuses. En effet, les régions frontalières «jouissent d'un intérêt particulier de la part du Président Abdelaziz Bouteflika et du Gouvernement qui œuvre à mettre en place un programme d'action pour leur développement et la création de nouveaux postes d'emploi, à travers le financement de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales de plusieurs programmes communaux relevant de 12 wilayas frontalières. En effet, selon les chiffres énoncés par les services de ce département, l'Etat a mobilisé quelque 16,6 milliards de DA pour la création des wilayas déléguées au niveau du Sud outre le recrutement de 796 fonctionnaires dont 541 permanents en accordant la priorité à la population de cette région, comme souligné d’ailleurs par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locale et de l’Aménagement du Territoire, lors de la rencontre gouvernement/walis, tenue fin novembre dernier.

M. Noureddine Bedoui avait alors fait part de la volonté du Gouvernement de «lancer des études sur le développement et l'aménagement des wilayas déléguées, situées dans le Grand Sud» tout en rappelant le renforcement des prérogatives des walis délégués pour leur permettre «d'accomplir pleinement leur mission».

