Perspectives du tourisme et de l’artisanat à Tamanrasset : Accompagner les investisseurs

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a mis l'accent, hier à Tamanrasset, sur l'importance de l'accompagnement total des investisseurs dans les Zones d'expansion touristique (ZET). «Il appartient d'accompagner pleinement les promoteurs touristiques dans les ZET et d'accorder la priorité aux activités touristiques à travers toutes les régions du pays ayant la vocation, à l'instar de Tamanrasset, de destination touristique par excellence», a affirmé le ministre, lors de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un hôtel au niveau de la ZET de Tamanrasset.

«Des enveloppes colossales ont été consacrées au mécanisme d'accompagnement en vue d'attirer les investisseurs, notamment nationaux», a souligné M. Bedoui, ajoutant qu'une batterie de mesures incitatives ont été prises dans ce cadre, au plan de la fiscalité, de l'aménagement des zones et autres mesures liées au foncier touristique. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a révélé, à ce titre, qu'»une suggestion sera soulevée au gouvernement concernant l'octroi d'avantages plus importants aux investisseurs ayant réalisé des projets avec leurs propres moyens financiers». D'une capacité d'accueil de 250 lits, cette structure hôtelière, pour laquelle un financement privé de plus de 447 millions DA a été alloué, sera réceptionnée au début de 2021, selon la fiche technique.

Un exposé a été en outre présenté, à l'occasion, à la délégation ministérielle sur la situation et perspectives du secteur du tourisme et de l'artisanat, par les responsables du secteur dans la wilaya de Tamanrasset. Accompagné du ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, et de l'inspecteur général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Omar Bouredjouane, M. Nouredine Bedoui a procédé, par ailleurs, à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un centre de tourisme et de commerce dans la ville de Tamanrasset. Fruit d'un investissement privé, ce projet, implanté sur une surface de cinq hectares qui devra générer, une fois opérationnel en 2020, plus de 136 emplois et une centaine d'autres temporaires.

La visite de la délégation ministérielle a donné lieu aussi à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un abattoir industriel, fruit également d'un investissement privé, au niveau de la zone d'activités de Tamanrasset. S'étendant sur trois hectares, ce projet, d'un coût de 220 millions DA, permettra, après son entrée en service au deuxième trimestre de 2020, la création de 58 emplois permanents et autant d'autres temporaires, a-t-on fait savoir. Toujours dans le cadre de la promotion de l'investissement dans la région, M. Bedoui a procédé, au niveau de la zone d'activités, au lancement d'un projet de marbrerie sur une surface de trois ha.

D'une capacité de production quotidienne de 2.000 m3, cette future unité de transformation de marbre et de granit permettra, à son entrée en service, 75 emplois permanents et une dizaine d'autres temporaires.

Satisfaire la demande en main-d’œuvre qualifiée



Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a, sur site, appelé à prévoir de nouvelles spécialités de formation au niveau des établissements de la formation professionnelle dans la région pour satisfaire la demande en main-d'œuvre qualifiée et de se mettre au diapason des perspectives de l'investissement dans la région, parmi lesquelles les activités de transformation de marbre et granit, abondants dans la région. Inauguration d'un pôle universitaire de 1.000 places La délégation ministérielle a poursuivi sa tournée par l'inauguration d'un pôle universitaire de 1.000 places pédagogiques à Tamanrasset, doté de structures pédagogiques et de pavillons administratifs. «Le centre universitaire Hadj Moussa-Akhamoukh, réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accueille actuellement plus de 7.000 étudiants et sera renforcé prochainement par de nouvelles filières d'enseignement», a affirmé M. Bedoui. Le ministre, qui a échangé des propos avec les étudiants sur les conditions d'études au niveau de cet acquis universitaire, a annoncé la réalisation d'un stade de proximité au profit des pensionnaires de la résidence universitaire de Tamanrasset.

Il a, en outre, procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'une bibliothèque au niveau de ce pôle, ainsi qu'à l'inauguration d'un projet de 70 logements destinés aux enseignants universitaires, avant de remettre des clefs à certains d'entre eux et de lancer un projet de 50 autres logements au profit du corps enseignant. La délégation ministérielle a, dans le même secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, inauguré un réfectoire d'une capacité de 800 repas au niveau du centre universitaire Hadj Moussa-Akhamoukh et une bibliothèque centrale, avant d'attribuer une ambulance à la direction des œuvres universitaires.

Le ministre avait appelé, dimanche depuis In-Salah (750 km nord de Tamanrasset), à la généralisation de l’utilisation de l’énergie solaire dans les nouveaux établissements éducatifs. S’exprimant en marge de l’inspection d’un projet de lycée, au deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset, le ministre a indiqué qu’il «appartient de bénéficier des énergies propres» et que «des instructions ont été données pour la généralisation de l’utilisation du solaire dans les nouveaux établissements éducatifs à travers le pays». Le secteur de l’Education a bénéficié à In-Salah d’un lycée de 800 places doté d’un internat de 200 lits, dont les travaux ont atteint un taux d’avancement de 90%, selon sa fiche technique.

«L’Etat mobilise tous les moyens pour renforcer et promouvoir les prestations de santé à Tamanrasset, wilaya frontalière d’importance stratégique, eu égard aux services qu’elle offre à la communauté africaine, requérant l’accompagnement et le renforcement des établissements hospitaliers existants», a indiqué le ministre de l’Intérieur, lors de la cérémonie du lancement de l’opération d’inscription biométrique des nouveaux-nés.

M. Bedoui a fait savoir qu’«une étude est en cours pour la réalisation d’un centre des maladies tropicales, ainsi que d’une structure de suivi des maladies du cancer». Il a aussi procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une minoteries d’une capacité de 450 tonnes/jour.



Dossier des migrants : l’Algérie n’a de leçons à recevoir de personne



Le ministre de l’Intérieur a inspecté le centre d’hébergement de migrants clandestins dans la commune d’In-Salah et a visité ses différentes structures (restaurant, infirmerie et pavillons d’hébergement). «L’Algérie est capable de prendre en charge les immigrés clandestins dans le respect total et le bon traitement, inspirés de nos authentiques valeurs», a réitéré M. Bedoui.

Il a, en outre, mis en garde contre «les informations erronées colportées sur la question de la prise en charge des migrants clandestins», avant de souligner que «l’Algérie n’a de leçons à recevoir de personne».

M. Bedoui a procédé, par ailleurs, à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une unité de sureté républicaine, l’inauguration d’un siège pour la recette communale d’In-Salah (composée de 29 bureaux, une salle de réunions et une autre d’archives), au lancement d’un projet d’agence postale au niveau de la nouvelle zone d’extension urbaine.

M. Bedoui a aussi inauguré le centre de délivrance des documents biométriques officiels, qui a fait l’objet d’une extension de quatre nouveaux bureaux.

La délégation ministérielle a tenu une rencontre avec la société civile au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées.

Parmi elles, la réhabilitation du tronçon de la route nationale reliant In-Arak et In-Salah, la réalisation de l’hôpital projeté de 120 lits dans la région de Djouali, le soutien des activités agricoles dans la région d’In-Salah, la facilitation de l’accès des micro-entreprises aux marchés publics par l’application de la mesure accordant 20% des projets aux entreprises des jeunes, ainsi que l’accélération de la mise en service de la briqueterie relevant de l’entreprises publique de production de matériaux de construction.