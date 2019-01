Algérie - Egypte : Des défis communs

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, a reçu, hier, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Aymen Djamel-Eddine Abdelfattah Mechrafa, auquel il a réaffirmé la disponibilité de l'Algérie à développer sa coopération avec l'Égypte dans divers domaines.

Evoquant "les dénominateurs et les défis communs qui caractérisent les relations bilatérales", M. Bouareb a réaffirmé "la disponibilité de l'Algérie à développer sa coopération avec l'Egypte dans divers domaines et à la hisser au niveau de ces relations historiques". A cette occasion, le président de l'APN a passé en revue le rôle de son institution ainsi que les réformes politiques engagées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika", mettant en exergue "la démocratie participative, les droits et libertés individuelles et collectives consacrés par la dernière Constitution". Par ailleurs, M. Bouchareb a abordé "les résultats de la concorde civile et la charte pour la paix et réconciliation nationale", louant "la clairvoyance du Président Bouteflika dont les efforts, dans ce sens, on été cautionnés par le peuple", et saluant par la même occasion "le rôle des institutions sécuritaires dans la lutte antiterroriste et la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie". M. Bouchareb a consacré une partie de ses entretiens à la situation prévalant dans certains pays à l'instar de la Libye, du Mali, du Sahara Occidental et de la Palestine, affirmant ainsi "le souci de l'Algérie de soutenir les causes justes, et son attachement à résoudre les crises à travers le dialogue et la non-ingérence dans les affaires internes des pays".