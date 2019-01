En inspection à la 2e RM, Gaïd Salah supervise un exercice démonstratif avec munitions réelles : Un grand professionnalisme

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a supervisé, hier, au deuxième jour de sa visite à la 2e Région militaire à Oran, l’exécution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles «Borkane-2019», a indiqué le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

Lors de cette deuxième journée, le général de corps d’Armée «a poursuivi l’inspection de quelques unités déployées dans le territoire du Secteur militaire de Sidi Bel-Abbès, où il a supervisé l’exécution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles «Borkane 2019», précise la même source. Gaïd Salah a suivi, en compagnie du général-major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire, un exposé sur le déroulement de l’exercice, présenté par le Commandant de la 36e Brigade d’infanterie motorisée, portant sur l’idée générale et les différentes phases de son exécution, ajoute le communiqué. Ont pris part à l’exécution de cet exercice des unités relevant respectivement de la 8e Division blindée et de la 36e Brigade d’infanterie motorisée, ainsi que des aéronefs de combat engagés afin de détecter les unités ennemies.

L’exercice a pour objectif principal «d’évaluer et de tester les performances et l’efficacité des systèmes d’armes et des engins et véhicules modernisés et développés localement au niveau des établissements de modernisation et de rénovation du matériel de l’Armée nationale populaire», indique le MDN. Au niveau du champ de tirs et de manœuvres de la Région, le général de corps d’Armée «a suivi, de près, le déroulement des actions exécutées par les unités participant à cet exercice». Selon le communiqué, des actions ont été menées avec «une parfaite interopérabilité, un grand professionnalisme et un haut niveau, reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et des commandants d’unités à tous les niveaux». Ces actions démontrent également «le degré de compétence des personnels quant à l’emploi des différents systèmes d’armements et des équipements mis à disposition, ce qui contribue à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision de tirs avec les différentes armes», estime la même source.



Maturité en termes de formation, d’instruction et de préparation



A l’issue de l’exercice, le général de corps d'Armée «a inspecté et passé en revue quelques engins et véhicules de combat modernisés, pour tenir ensuite une rencontre avec les personnels des unités ayant pris part à cet exercice, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence à l’ensemble des unités de la 8e Division blindée et de la 36e Brigade d’infanterie motorisée, et à travers laquelle il a souligné que ces résultats obtenus lors des tirs, méritent d’être encouragés et que l’ensemble des participants méritent, à leur tour, d’être salués pour leurs efforts consentis dans cet exercice d’évaluation, car ceci permet d’optimiser, concrètement, le niveau des potentiels de combat du corps de bataille de l’Armée nationale populaire.

Cela dénote également de la maturité en termes de formation, d’instruction et de préparation. «Ces résultats réalisés, aujourd’hui, lors de cet exercice d'évaluation constituent un indice qui témoigne clairement de l'intérêt accru qu’accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à la formation, l'instruction, la préparation au combat et à la mise à disposition de toutes les exigences matérielles et d’équipements qui s’accommodent avec le parfait accomplissement des missions assignées», ajoute-t-il. «Assurément et sans doute, l’un des signes du progrès est l’aptitude à employer les grands et nombreux moyens humains et matériels mis à disposition, grâce au soutien permanent et indéfectible dont jouissent nos Forces armées, de la part de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armée, ministre de la Défense nationale», relève Gaïd Salah. Il a, à ce titre, tenu à «saluer et mettre en valeur le haut niveau atteint par nos hommes lors de cette réalisation d’évaluation sur le terrain. Ces hommes qui ont fait montre de grandes aptitudes en termes de la bonne maîtrise des facteurs de la parfaite exploitation des équipements modernes mis à disposition. Cela reflète, donc, que nous avons réussi à créer une grande affinité et une cohésion entre la démarche de réaliser un matériel moderne, développé et adapté aux impératifs des missions de terrain assignées d’une part, et la démarche de la préparation et de la formation d’une ressource humaine qualifiée capable de maîtriser correctement ces matériels et équipements d’autre part».

«Ce succès constitue, sans nul doute, le fruit d’une vision clairvoyante et perspicace et de laborieux efforts qui sont couronnés, grâce à l’aide d’Allah le Tout-Puissant, par la concrétisation des résultats escomptés», a-t-il fait valoir.

A l'occasion, le général de corps d'Armée a mis l’accent sur la nécessité de «se conformer avec rigueur à la concrétisation des programmes de préparation au combat étant le chemin qui aboutit à la réalisation du progrès escompté et à la disponibilité opérationnelle requise».