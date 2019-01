Épuration des eaux usées : 2 stations en réalisation à Tlemcen

Deux stations d’épuration des eaux usées (STEP) sont en cours de réalisation dans les communes de Sebdou et Remchi (wilaya de Tlemcen) a-t-on appris de la Direction des ressources en eau. La STEP de Sebdou s’étend sur une surface de 4 ha pour un investissement de 1,3 milliard DA et d’un délai de réalisation de 25 mois. Elle sera mise en service à la fin de l’année en cours, a souligné le chef du projet du service d’assainissement, Abdelkrim Salhi. Cette infrastructure devra traiter quotidiennement environ 9.000 m3 d’eaux usées et générer une vingtaine d’emplois permanents. Elle permettra de protéger des risques de pollution le barrage de Béni Bahdel et les oueds riverains de la commune de Sebdou ainsi que sa nappe phréatique et les ruisseaux de cette région.

Le STEP de la commune de Remchi s’étend, quant à elle, sur une surface de 4 ha. Son coût de réalisation est de 1,7 milliard DA. Elle couvre les communes de Remchi et Ain Youcef, pour une capacité de traitement de 12.600 m3 /jour. L’installation devra protéger l’oued Tafna et la plage de Rachgoun, relevant de la wilaya d’Aïn Témouchent. Ces deux nouvelles stations seront gérées par la représentation locale de l’Office national d’assainissement (ONA).

Elles s’ajouteront à d’autres STEP, réparties à travers la wilaya, dont celles d’Aïn El Hout, Maghnia, le village de Sidi Senoussi à Ouled Mimoune. Par ailleurs, il est prévu le lancement, en juin prochain, des travaux de réalisation d’une autre station de traitement de 9.000 m3 d’eaux usées par jour.

Celle-ci sera implantée à l’entrée de la commune de Marsa Ben M’hidi, sur une surface de 4 ha. Son coût est de 2,5 milliards DA. Deux autres STEP sont prévues à Nedroma et à Ghazaouet. Leurs études sont en cours, a-t-on précisé.