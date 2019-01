Ressources en eau : Livrer les projets dans les délais

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci

Le ministre des Ressources en eau s'est enquis, lors de sa deuxième journée de travail et d'inspection des projets relevant de son secteur dans les wilayas de Sétif et de Béjaïa, notamment à Béni Ouartilane, de l'avancement des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable des communes situées au nord des wilayas de Sétif et de Bordj Bou-Arréridj, à partir du barrage de Tichy Haf, de Béjaïa.

À l'issue des explications du responsable du projet réalisé par l'entreprise Cosider, Hocine Necib a insisté sur la nécessité de soutenir la cadence des travaux pour livrer le projet dans les délais et exigé l’avancement des travaux. «Il est primordial de livrer de l'eau potable à des communes qui sont dans le besoin», a-t-il affirmé, instruisant les responsables du projet de trouver des solutions pour approvisionner en eau potable, en premier lieu, la commune de Benchaabane, dès le mois d’avril prochain, et Béni Ouartilane durant le mois sacré de Ramadhan. «Vous n'avez aucune excuse. Les travaux sont entamés et les équipements ont été commandés. Vous avez été payés, vous devez alors livrer l'eau dès que possible, au plus tard en avril pour la première commune. On doit livrer de l'eau durant le mois de Ramadhan, au moins pour quelques communes», insistera le ministre. La localité de Béni Ouartilane est alimentée actuellement en eau potable deux fois par semaine uniquement, et ce projet permettra d'avoir de l'eau H24. Necib reconnaît que les communes au nord de la wilaya de Sétif connaissent des déficits en matière d'AEP en raison du manque de ressources hydriques, en particulier les communes des daïras de Béni Ouartilane et de Guenzet. Compte tenu de cette situation, il a été programmé un transfert à partir du barrage de Tichy Haf (Bejaia) pour 11 communes dont 7 à Sétif et 4 à Bordj Bou Arreridj, et devant être achevé, selon ses dires, avant la fin de l'année 2019.

L'autre étape de la visite nous a conduit dans la wilaya de Bejaia, dans la commune de Draa El Kaid plus exactement, où le ministre des Ressources en eau a assisté à la présentation du projet de mise en service du transfert ‘‘Ighil Emda Mahouane’’, dont l’objectif est d'alimenter une population de plus de 1,1 million de personnes en eau potable et l'irrigation de plus de 15.000 hectares de terres agricoles. D'une capacité de transfert annuelle de 122 millions de m3, ce projet concernera, pour la partie ouest, 19 communes de la wilaya de Sétif et 6 de Bejaia. Aussi, trois stations de production énergétique d'une capacité de 60 volts chacune ont été réalisées pour les besoins du pompage d'eau. Et pour la protection du bassin, 125.000 arbres ont été plantés. Necib a qualifié ce projet de «grande étape» qui organisera à l’avenir le système d'irrigation dans la région de Bejaia et Sétif.

«Ceci permettra à la wilaya de Sétif de connaître un bond qualitatif en matière d'alimentation en eau potable», a-t-il expliqué en assurant de l’entrée en service du transfert dans sa phase réelle.

« En sus du projet des transferts, nous allons également réaliser une station de traitement d'eau pour alimenter les communes de Kherrata et Draa El Kaid pour en finir avec le déficit en eau dans ces deux communes», a-t-il confié, non sans rappeler à cette occasion qu'une station de dessalement d'eau sera réceptionnée très prochainement à Bejaia, d'une capacité de production de 50.000 m3/an, extensible à 100.000 m3. Ce qui sera, selon le ministre, un « grand « apport hydrique pour la wilaya de Bejaia.

M. M.