Récupération des crânes des résistants : Le dossier avance

«31 crânes des martyrs de la résistance populaire ont déjà été identifiés», a indiqué le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, hier, en marge de la signature d’une convention de partenariat avec le ministère du Tourisme. De même, «les dossiers relatifs à la restitution des crânes des résistants exposés au musée de l’Homme à Paris, à la récupération des archives de l’Algérie détenues en France, aux disparus et victimes des essais nucléaires de l'armée coloniale dans le Sud algérien sont en bonne voie grâce à la coordination des différents secteurs», a précisé le ministre. Il a expliqué que «les experts algériens, membres des commissions techniques et mixtes, s’affairent à étudier ces dossiers», notamment celui de «l’identification de crânes conservés au Musée depuis plus de 150 ans, afin de trouver le meilleur moyen d’aboutir à des résultats probants». Les experts, annonce le ministre «se sont déplacés deux fois en France pour étudier ce dossier» qu’il a qualifié de très «complexe». Par ailleurs, le ministre a fait état de démarches avec les secteurs des Travaux publics et des Transports à l'effet de réserver des espaces dans le nouvel aéroport international pour faire connaître l'histoire de la Nation riche en hauts faits, précisant que l'opération de baptisation des lieux des noms des martyrs se poursuit à travers toutes les wilayas. M. Zitouni a annoncé aussi «la tenue, dans les prochaines semaines, d’une autre réunion technique devant permettre d’achever l’indentification des crânes». Il a relevé, par ailleurs, «la lenteur des procédures relatives à ce dossier», en raison de facteurs liés à l’histoire. «Nous sommes assurés des résultats positifs qui seront obtenus au profit du peuple algérien et de la mémoire des martyrs», a-t-il ajouté.

T. K.