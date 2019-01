Tourisme historique : Valoriser le patrimoine mémoriel

Le musée du Moudjahid d’Alger a abrité, hier, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le ministère des Moudjahidine et celui du Tourisme et de l’Artisanat, pour la promotion du tourisme historique.

L’accord a été paraphé en présence des deux ministres, MM. Tayeb Zitouni et Abdelkader Benmessaoud.

Le ministre des Moudjahidine a indiqué dans ce sens que son département va mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels pour promouvoir le tourisme historique et culturel.

Il soulignera que le département des Moudjahidine, qui dispose actuellement de «25 centres de repos, 3.487 monuments historiques, 3.437 monuments mémoriels, 1.277 cimetières des martyrs», compte multiplier les démarches pour que «soit valorisé tout cet héritage révolutionnaire» par les moyens du marketing touristique. Et ce, explique-t-il «dans le cadre d’une approche collaborative pour la promotion de la mémoire collective, et la transmission de l’héritage riche de notre Révolution aux générations futurs», et ainsi «faire connaître au monde le rayonnement de la lutte du peuple algérien». Les principaux axes de cette convention tournent autour de l’organisation d’ateliers de formation à l’histoire au profit des guides touristiques, la création d’espaces culturels à vocation touristique au sein des musées, et surtout d’inclure les monuments et sites historiques dans l’itinéraire des voyages touristiques à travers toutes les régions, de manière à ce que «le tourisme historique et culturel soit envisagé comme un outil de restauration et de conservation du patrimoine révolution» a-t-il dit.

Le ministre a indiqué dans le même sillage que l’attention qu’accordent les Algériens à l’histoire de leur pays n’est plus à démontrer. «Plus de 600.000 personnes ont visité le musée du Moudjahid d’Alger et un 1,1 million se sont rendus dans les autres musées au cours de l’année passée, ce qui nous pousse à réfléchir à une stratégie devant consolider, enraciner et valoriser les valeurs héritées de notre histoire».

S’exprimant à son tour, M. Abdelkader Benmessaoud a déclaré que la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs de la stratégie tracée par son département à l’horizon 2030. «Promouvoir la destination Algérie doit passer aussi par la restauration du patrimoine culturel et la valorisation des monuments historiques». Un patrimoine qui constitue «un trésor qu’il faut investir» en associant tous les acteurs et intervenants, notamment les agences touristiques, a tenu a affirmé M. Benmessaoud.

L’affluence des touristes algériens vers les zones touristiques du Sud illustre, aux yeux de ce dernier, le fait que le tourisme local «se porte bien» et «est en phase de créer de la richesse, et redonner au pays la plus belle des images».

Le marketing, la réduction des prix des billets d’avion, ainsi que l’organisation de festivités dans les régions du Sud sont parmi les facteurs qui séduisent les touristes et les poussent à choisir la destination Algérie, a affirmé M. Benmessaoud. Ce dernier a annoncé l’organisation, aujourd’hui, d’«une rencontre d’évaluation sur ce qui a été réalisé au cours de l’année écoulée, notamment au plan des infrastructures et l’avancement des projets».

M. Benmessaoud a affirmé dans ce contexte que «deux millions de touristes étrangers ont visité l’Algérie l’année passée, ce qui constitue une hausse de 20% par rapport à l’année précédente».

Par ailleurs, il est prévu l’organisation d’une rencontre nationale sur le tourisme les 21 et 22 janvier. Une rencontre «qui permettra de faire le point sur les réalisations et avancées enregistrées dans ce secteur», a conclu le ministre du Tourisme.

Tahar Kaidi