L’Entrefilet : Authenticité…

Des chansons autrefois composées sont reprises en choeur dans les foyers ou dans les quartiers, en signe de joie à l’occasion de la célébration de cette fête populaire qu’est Yenneyer, évocatrice d’une histoire et des traditions d’un peuple attaché à son authenticité. L’héritage a été soigneusement légué par nos ancêtres pour être soigneusement préservé, même si quelques comportements et attitudes se sont greffés au fil du temps pour diminuer l’intensité du caractère de solidarité et d’union de cet événement. Et la population de Sidi-Bel-Aabbes se souvient encore de ces soirées familiales interminables autour de repas copieux, suivis de dégustation d’un thé et fruits secs adroitement exposés par les grands-mères. Des plats traditionnels sont servis après des prières et des vœux de paix et de bonheur exprimés.

Dans la grande place publique du quartier El Graba appelée autrefois «Tahtaha», l’animation est à son comble avec la troupe Shab El Baroud conduite par le regretté hadj Bouhadjar, à la grande joie des habitants de la cité de la Mekkerra qui s’érige momentanément en une scène de spectacle et un pôle commercial pour satisfaire les besoins de la population à l’occasion. Les «guwwels» se laissent aller dans les contes et quacidate relevant les valeurs de l’union et de la solidarité du peuple. Dans les mosquées, le récit du Coran est de mise pour méditer et interpeler par des causeries religieuses la conscience collective sur la nécessité de se conformer aux préceptes de l’islam, de se rassembler constamment et de venir en aide aux moins favorisés.

Des activités débordantes sont relevées au gré de la célébration des cet événement qui se veut une forme de solidarité et d’union d’une société dans toute sa diversité .Les rites sont scrupuleusement respectés comme pour perpétuer la tradition et manifester un attachement à une originalité…

A. B.