Tlemcen : Beni Snous s’apprête à célébrer l’événement

La population de la région montagneuse des Béni Snous, située au sud-ouest de la ville de Tlemcen, s’attelle à préparer activement la célébration de la nouvelle année amazigh 2969, avec un programme d’activités riche et varié, a-t-on appris de plusieurs associations culturelles locales.

Connue pour son célèbre carnaval "Ayrad", organisé chaque année à l’occasion du nouvel an amazigh, la commune de Beni Snous, en collaboration avec plusieurs associations culturelles, compte organiser, les 11 et 12 janvier courant, un "événement grandiose" devant marquer le passage à l’année amazigh 2969. Le carnaval d’Ayrad (Lion) est considéré comme une expression théâtrale traditionnelle de toutes les composantes artistiques qu’il rassemble. Une dizaine de jeunes, couverts de peaux de bœufs ou de chèvres, le visage caché par des masques représentant divers animaux, sillonnent, la nuit de Yennayer, les ruelles du village sous les percussions des bendirs. Dansant et chantant, ces jeunes "comédiens" passent d'une maison à une autre, pour collecter des dons et des offrandes qui seront distribués à l’aube à tous les démunis du village. Faisant la particularité des festivités du nouvel an amazigh dans la wilaya de Tlemcen, ce carnaval ancestral exprime une forme de solidarité très profonde entre les habitants de ces villages. Une association culturelle de Beni Snous qui porte le nom d’Ayrad, s’active tout au long de l’année à préserver ce legs patrimonial en organisant divers évènements à même de contribuer à sa sauvegarde et à sa valorisation en tant que patrimoine culturel national. Les festivités de cette année comportent, a-t-on indiqué, des expositions de photos, de produits d’artisanat, d’art culinaire et des plats préparés pour marquer l’avènement de Yennayer.

Des conférences sur le carnaval d'Ayrad et Yennayer sont également prévues lors de ces festivités, qui seront abritées par le complexe des sports de proximité de Béni Snous.

À Tlemcen-ville, comme partout dans les régions de la wilaya, les étals des commerces sont richement achalandés d’une grande variété de friandises et de fruits secs, largement consommés lors de cette fête.