2018 : Une année fructueuse

Cette année 2018 qui vient de s’achever a été des plus animées, sur tous les plans. Il y avait des exploits qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Ils étaient nombreux et qui avaient souri à certains pays, mais aussi à des «stars» qui avaient été appréciées par les différents publics, en raison de leurs prouesses techniques inégalées et surtout rarissimes. La nouveauté, c’est que les favoris ne sont pas toujours ceux qui monteront sur la plus haute marche du podium, puisqu’il y eut plusieurs surprises. La France dans le Mondial russe a remporté cette édition en surprenant tout le monde comme l’Allemagne, le champion du monde en titre, le Brésil de Neymar, l’Argentine de Messi et le Portugal de Cristiano Ronaldo.

C’est plutôt la Croatie de Modric qui était la révélation de cette année. D’ailleurs, selon les spécialistes, elle a été l’équipe qui a laissé la plus grande impression et elle aurait même mérité de l’emporter sans des erreurs flagrantes de l’arbitre argentin de la finale. Outre cela, il y avait aussi à relater le grand exploit du Real de Madrid en remportant trois fois la Ligue des champions d’Europe. Il récidivera quelques mois plus tard en empochant pour la quatrième fois de suite, le titre de champion du monde des clubs en disposant en finale d’Al Ain (Émirats arabes unis) sur le score de 4 à 1. Il y a lieu aussi de mettre en exergue le titre de champion d’Algérie du CSC qui met la main sur son deuxième sacre de son histoire, lui qui se considère comme le doyen des clubs algériens en avançant la date de 1998. Modric, le croate, est désigné par l’hebdomadaire sportif France Football, comme le Ballon d’or 2018. Il met ainsi au pilori Cristiano et Messi qui comptent à eux seuls 10 Ballons d’or. Il y a aussi le tour d’Algérie de cyclisme, remporté par l’Algérien Laâgab. Ce fut un succès des plus grands. En football, sur le plan africain, il y a lieu de mettre en exergue la qualification de l’EN de Belmadi à la phase finale 2019 qui aura lieu dans un pays à désigner entre l’Afrique du Sud et l’Égypte. Il y a aussi la décision de la CAF de retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun pour lui attribuer celle de 2021. Globalement, on avait assité à une année 2018 marquée par beaucoup d’exploits. Une année sportive par excellence très suivie de par le monde. Il y a des dates qui resteront à jamais marqués d’une «pierre blanche». On espère que 2019 soit aussi une «bonne crue» qui fera plaisir à tout le monde.

Hamid G.

--------------------------

Le Real Madrid, champion du monde

La fin de cette année 2018 a été favorable aux madrilènes, de Solari. Ils ont ainsi remporté sans trop de difficultés leur quatrième trophée depuis que cette compétition fait participer tous les continents. Avant, il s’agissait de la Copa Libertadores entre le continent de l’Amérique latine et l’Europe. Les autres pays n’étaient pas concernés. Après avoir disposé des Japonais de Kashima sur le score de 3 à 1, en finale, ils gagneront aisément devant l’équipe émiratie d’Al Aine, assez nettement (4 à 1). Ainsi, leur sacre fut des plus mérités en passant presque le «nez dans le guidon» et brandir le trophée.

H. G.

--------------------------

CAN-2019

L’Algérie qualifiée à la phase finale



Les Verts ont été étincelants durant les éliminatoires de la CAN-2019. Ils ont connu deux entraîneurs dans cette phase : Madjer et Belmadi. Depuis la venue de l’ex-entraîneur de la formation qatarie, les choses se sont nettement améliorées pour les Algériens qui parviendront avec brio à se qualifier pour la phase finale de la CAN en battant le Togo chez lui sur le score de 4 à 1.

C’est une première avec ce coach, surtout que le Togo de Claude Leroy reste une équipe qui ne réussit pas très bien à notre sélection nationale. Alors qu’il nous reste un autre match à jouer at home pour le compte de la 6e et dernière journée, les Verts sont en finale et pensent déjà à remporter le titre de champion d’Afrique après lequel on court depuis 1990 où nous l’avions emporté avec feu Kermali lorsque l’Algérie avait organisé sa première et unique CAN. C’est une qualification méritée qui nous remet sur selle suite à quelques doutes surgis ces derniers temps.

H. G.

--------------------------

Modric, meilleur joueur du mondial et ballon d’or



Habituellement, les sportifs de tout bord, les spécialistes et les techniciens de tous les pays n’ont d’yeux que pour Cristiano Ronaldo et Messi lorsqu’il s’agira d’attribuer les trophées. Une fois n’est pas coutume, le changement durant cette année 2018 a été des plus surprenants pour les observateurs et les connaisseurs. Certes, le Croate, Luca Modric, et sa sélection nationale ont excellé en réussissant un Mondial de qualité, mais le milieu du terrain du Real a mis tout le monde ou presque d’accord. Lui et son équipe auraient pu remporter le Mondial russe sans que personne troue à redire. Modric a été désigné comme le meilleur joueur du Mondial russe. Après avoir été déclaré numéro «un», après Russie-2018, il sera aussi déclaré Ballon d’or de l’hebdomadaire sportif France Football. C’est un joueur, faut-il le préciser, qui a marqué l’année 2018. Car même avec son club du Real Madrid, il a remporté la Ligue des champions d’Europe devant Liverpool (3 à 1), pour la troisième année d’affilée.

H. G.

--------------------------

Le CS Constantine accroche sa seconde étoile



Le Chabab de Constantine, qui se dispute toujours le titre de doyen des clubs algériens avec le Mouloudia d’Alger, s’est illustré, au cours de la saison sportive 2017/2018. En effet, les Sanafir ont été, non sans grandes difficultés, sacrés champions d’Algérie de Ligue 1. C’est le deuxième titre de la formation phare de l’antique Cirta, après celui remporté au cours de la saison 1996/1997. Vingt ans après, le CSC remporte ainsi le titre majeur national, au terme d’une saison pour le moins compliquée et indécise. Les poulains du coach Amrani ont entamé la compétition le vent en poupe, en écrasant tout ce qui était sur leur chemin. Cependant, après avoir remporté haut la main et avec une marge de sécurité considérable le titre honorifique de champion d’hiver, les camarades de Bezzaz ont connu une seconde phase de championnat plus difficile. Contrairement à la phase aller, leChabab de Constantine a enregistré plusieurs faux pas à domicile, en étant moins performant à l’extérieur. Beaucoup plus à l’aise dans le jeu de contre, que lorsqu’il s’agit de faire le jeu, le CSC a terminé en tête du classement, avec un total de 57 point, à trois longueurs seulement du NA Hussein Dey. Avec la seconde meilleure défense du championnat et seulement la cinquième plus performante ligne d’attaque, les Constantinois sont ainsi parvenus à s’imposer quand même en championnat et à apporter la joie à leur fidèle public.

R. M.

--------------------------

Brésil - Allemagne la désillusion d’un duo

Lors du Mondial russe, il y a quelques nations qui n’ont pas atteint leur objectif principal qui est de le remporter. Finalement, on assistera à une grande désillusion, puisque l’Allemagne, champion du monde en titre, s’est faite éliminer dès le premier tour. Tous les bookmakers avaient donné le Brésil comme potentiel vainqueur, mais en quart de finale, il sera «stoppé» par une grande équipe belge sur le score de 2 à 1. Il y a aussi le cas de l’Argentine de Messi qui n’a pu passer l’écueil de la France. Résultat final, l’Argentine se fera battre sur le score étriqué de 4 à 3. D’autres grandes nations du football n’ont pas réussi à se qualifier pour le Mondial russe, comme la Hollande et l’Italie. Leurs fans n’ont rien compris aux grands changements qui se sont opérés dans la «sphère football». Le football évolue et la logique n’est que rarement respectée. Car, de nos jours, d’autres nations sont en train de travailler à la base pour se frayer un chemin parmi les grands. C’est le cas de l’Islande, un «petit pays» qui n’a pas fini de nous étonner. Celui qui n’avance pas, recule. C’est la nouvelle réalité du football mondial.

H. G.

--------------------------

La France, championne du Monde



Le Mondial russe de football a été l’occasion pour les Français d’accrocher leur deuxième étoile sur le maillot tricolore. Les protégés de Deschamps ont disposé de la Croatie en finale par le score sans appel de 4 à 2, à l’issue d’une édition improbable, qui a battu tous les records pratiquement. Au cours de cette édition qui a vu l’entrée en vigueurs de l’arbitrage vidéo, les Bleus ont brillé, à l’issue d’une compétition plutôt équilibrée, sans être la sélection la plus spectaculaire du tournoi. La France, équipe la plus équilibrée au niveau de ses trois compartiments et la mieux organisée sur le terrain, s’est illustrée, grâce à sa solidité défensive, un bon milieu de terrain et ses attaquants rapides, efficaces et imprévisibles. Sur le plan tactique, c’est la formation qui a eu le plus de maîtrise aussi. Ainsi, les coéquipiers de Mbappe, auteurs de 14 réalisations dans cette compétition, n’ont encaissé que six buts, dont trois en quart de finale face à l’Argentine (4-3). Par ailleurs, le gardien de but Lloris, le défenseur central Varane et les deux attaquants Mbappe (4 buts) et Griezman (4 buts) figurent dans le Onze type de la FIFA pour ce Mondial. Une liste, contestée par certains techniciens, où ne figure pas le meilleur buteur de l’édition, l’Anglais Kane (6 buts).

R. M.

--------------------------

LE TOUR D’ALGÉRIE CYCLISTE-2018

Azzedine Laâgab, lauréat : « Le mérite revient à toute l’équipe du GSP »

Le cycliste du GSP, qui a eu la palme d’or, au terme d’une course exceptionnelle, qui l’a mené au sacre final, Laâgab, un champion né, a terminé donc le TAC-2018 en apothéose, se saisissant du maillot jaune, jusque-là porté par Abderrahmane Mansour, de Sovac Natura 4Ever.

C’est très ému qu’il a déclaré, après avoir franchi la ligne d’arrivée : «Je suis gagné par l’émotion. Les mots m’échappent, laissez-moi souffler deux minutes… je suis l’homme le plus heureux du monde.

C’est une victoire importante pour mon équipe le GSP et pour moi-même. Le mérite revient aussi à mes coéquipiers et à l’ensemble des membres du staff du GSP. Mes pensées vont à mes parents et à ma petite sœur qui sont toujours derrière moi.» Laâgab a coiffé l’ensemble des postulants au sacre final, tels les Algériens Mansour et Y. Hamza, le Bulgare Konstantinov, l’Espagnol Reguero Corral, les Français Chauvin et Verini, et surtout l’Italien Rebellin, que beaucoup craignaient, au vu de sa riche expérience et de son palmarès bien fourni. Mais Azzedine Laâgab ne l’entendait pas de cette oreille. Il a surclassé tout le monde, au terme d’une course où il fallait prendre les bonnes décisions au bon moment, en sus de la nécessité d’avoir un mental d’acier et une fraîcheur physique infaillible. Techniquement, il fallait être fort aussi, au vu des caractéristiques du parcours. Laâgab l’a fait.

Il a terminé second de la 7e étape, juste après l’autre coureur émérite, Youcef Reguigui, aux grandes qualités.