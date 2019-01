Dans la lucarne : régularité dans la performance

Le football est basé sur la compétition. C’est un peu grâce à elle qu’on peut se situer, avoir une idée plus ou moins précise de notre niveau. Car, même si l’on a une bonne formation, si l’on rejoint une école de sport quelque soit la discipline, on ne peut évaluer un athlète donné que lorsque celui-ci intégre une équipe. Cette dernière va le mettre en compétition et permettre aux uns et aux autres d’évaluer son niveau. C’est de cette façon qu’on peut faire la différence entre le bon grain et l’ivraie. Outre cela, dans la compétition en elle-même, il faut dire que les niveaux diffèrent d’un palier à l’autre. C'est-à-dire que ce qui se fait dans les divisions inférieures ou dans les paliers supérieurs demandent des approches diamétralement opposées les unes des autres. Cela se constate dans notre « division d’élite » ou les équipes du niveau supérieur sont nettement meilleures en raison, peut-être, de moyens plus importants dont elles disposent, mais aussi par la disponibilité des infrastructures sportives et des techniciens qui sont de très bon niveau en général. Toujours est-il, ce n’est pas toujours le cas, puisqu’il y a eu des situations ou les équipes issues des divisions dites « petites » se transforment en « bourreau » des clubs de la Ligue-1.. Ces cas de « force majeure» se voient notamment en Coupe d’Algérie où ces formations se « rebiffent » par défi, semble-til, et éliminent des équipes du palier supérieur. Toutefois, les difficultés des clubs de l’élite peuvent surgir aussi dans l’irrégularité de leur performance, qui sont le plus souvent en « dents de scie ». Dans un club, on peut constater des hauts et des bas. On peut enchaîner de très bons résultats plusieurs journées de suite, avant de constater chez cette même équipe une baisse de forme des plus dangereuses, subite et inexplicable. Dans notre championnat d’élite, les clubs ne peuvent pas assurer une continuité linéaire en produisant d’excellents résultats jusqu’à l’ultime journée. Ce n’est pas toujours facile, eu égard à la qualité de la préparation, mais aussi les joueurs qu’on a entre les mains.

La JS Saoura du président Zerouati a cédé, at home, au stade 20-Août 55 de Béchar, devant la JSK par la plus petite des marges. Il s’agit pour les Canaris d’un véritable exploit. Car ce club du Sud algérien ne perd que rarement chez lui. Le club qui débarque, à Béchar sait à l’avance qu’il va laisser les trois points de la victoire dans ce stade. Cette fois-ci, c’est un peu l’exception qui confirme la règle. Cette défaite avait vraiment commencé à inquiéter les observateurs et autres spécialistes du fait que cette équipe de Béchar est réputée par la régularité de ses performances. Lors du 1/16es de finale de la Coupe d’Algérie cette équipe de la Saoura a été éliminée aux tirs au but par une équipe de Lakhdaria qui évolue en division amateur. Pour une baisse de forme, on ne peut trouver mieux. Il faut dire que le fait de jouer sur plusieurs tableaux a eu raison de la fougue de cette équipe algérienne. cependant qui reste encore inexpliquée. Il y a aussi l’USMA le leader, qui voit ses résultats chuter. Après s’être fait battre par l’ESS, à domicile, dans le cadre de la mise à jour, les Usmistes se font battre une fois encore, à Tadjenanet par le DRBT sur le sore de

(1 à 0). Deux défaites qui fait que leur écart fond comme « beurre au soleil » par rapport à la JSK, son dauphin, et aussi les autres clubs. Il faut dire que les ambitions des uns et des autres sont revues à la hausse. Les vraies raisons qui sont derrière ce « blocage soudain». Il risque de tout remettre en cause, si on ne réagit pas.

Hamid Gharbi