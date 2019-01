Ligue 1 : Une nouvelle page s’ouvre pour le MC Oran

Une nouvelle page s’ouvre pour le MC Oran après la signature dimanche d’un accord de partenariat avec "Hyproc Shypping Company" (Filiale de Sonatrach) d’Arzew, s’est réjoui le wali d’Oran, Mouloud Cherifi. Présidant la cérémonie de signature de cet accord déroulé au siège de l’entreprise Aval de Sonatrach, le chef de l’exécutif a félicité la famille mouloudéen pour cet "énorme acquis qui devra permettre au club de Ligue-1 de football de retrouver son lustre d’antan".

"Pratiquement tous les titres remportés par le MCO par le passé ont été réalisés du temps où le club était sous la coupe d’une entreprise nationale (Naftal, ndlr). L’arrivée de l’une des filiales de Sonatrach pour prendre les destinées du club phare de la capitale de l’Ouest ne devra qu’être bénéfique pour ce dernier", a ajouté M. Cherifi. L’accord conclu entre les deux parties et signé par le président du Conseil d’administration du MCO, Ahmed Belhadj, et le président directeur général d’Hyproc, Boudia Hocine, s’inscrit également dans le cadre de la politique d’accompagnement décidée par les pouvoirs publics au profit des formations de l’élite, a encore précisé le wali d’Oran, informant au passage qu’une réunion est programmée entre les deux parties pour mercredi prochain afin "d’étudier les détails de leur accord de partenariat et sa nature". À ce propos, le directeur local de la jeunesse et des sports, Badreddine Gharbi, a indiqué à l’APS, que le processus qui sera enclenché dans les prochains jours devra aboutir au désistement des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du MCO de leurs actions au profit d’Hyproc pour que cette société devienne l’actionnaire majoritaire de la SSPA en question.

Pour sa part, le président Belhadj, qui a pu pour la première fois depuis près de trois années, se réunir avec les membres de son Conseil d’administration, s’est dit "réjoui" par l’accord conclu avec Hyproc, estimant que le souhait de toute la famille mouloudéenne a été exaucé pour l’occasion avec l’arrivée d’une société nationale d’envergure pour assister le club et le soutenir". "En signant cet accord, j’ai prouvé que je ne m’accroche pas dans mon poste. Personnellement, j’ai tout le temps milité pour que le MCO soit affilié à une entreprise nationale. Cela dit, le plus important maintenant pour nous est d’unir nos efforts pour préserver la place du Mouloudia parmi l’élite en attendant d’enclencher un nouveau départ la saison prochaine avec un nouveau projet à même de permettre à notre cher club de renouer avec les consécrations", a-t-il poursuivi. Le MCO, qui reste sur une défaite contre le CA Bordj Bou Arréridj, samedi à Magra (3-1) dans le cadre de la 16e journée du championnat, partage la 10e place avec quatre autres formations toutes menacées de relégation.

À souligner que le deuxième club d’El Bahia, en l’occurrence, l’ASM Oran, qui évolue en Ligue deux, devra à son tour bénéficier dans un proche avenir de l’arrivée d’une société nationale pour prendre ses commandes, selon les affirmations du wali d’Oran au cours de son allocution.