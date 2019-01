Semaine du patrimoine culturel amazigh : Lancement des célébrations

C’est sous un soleil radieux et dans une ambiance festive qu’est arrivé, hier, le ministre de la Culture au centre des Arts et de la Culture, sis au palais des Rais d’Alger (Bastion 23), pour procéder, solennellement, au lancement de la Semaine du patrimoine culturel amazigh, qui se déclinera par plusieurs manifestations et s’inscrivant dans le cadre de la célébration officielle de Yennayer. S’engouffrant dans ce mythique lieu d’un pan de l’histoire du pays, Azzedine Mihoubi, accompagné du wali d’Alger, a fait le tour de plusieurs stands où lui ont été présentés de multiples objets traditionnels, tels que des poteries, des peintures, de la broderie ainsi que des tapis représentant le savoir-faire national sous toutes ses variantes. S’exprimant à cette occasion, le ministre a insisté sur le fait que la célébration de cette fête est un moment « fort » de notre « histoire » consacrée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui l’a institutionnalisée. « Il s’agit là d’un saut unificateur pour notre peuple », a-t-il mis en exergue, avant d’annoncer que cette manifestation culturelle est organisée par la wilaya d’Alger. « Nous avons choisi cet espace pour organiser cette Semaine du patrimoine avec un programme très varié. Le palais des Rais abritera tout au long de cette semaine des expositions de produits artisanaux créés par nos artisans, soucieux de la préservation de notre patrimoine», a indiqué Azzedine Mihoubi, qui a affirmé que cet événement est en réalité une halte permettant au peuple algérien de vivre en symbiose avec son histoire et son identité dont il est absolument « fier » et ce, dans toutes ses dimensions, à savoir arabité, amazighité et islamité. « La célébration de Yennayer permettra de se réapproprier notre héritage culturel. Cette semaine n’est pas propre à Alger, mais touchera l’ensemble des villages, villes et wilayas du pays pour réaffirmer l’unité de notre nation », a-t-il conclu.

Pour sa part, le spécialiste de l’histoire et du patrimoine de l’Algérie, le Dr Arezki Ferrad, a animé une conférence sur la contribution des Amazighs dans la culture universelle. Pour ce dernier, l’officialisation de Yennayer constitue un moment de réconciliation avec notre histoire. « Je remercie profondément les pouvoirs publics d’avoir répondu positivement à cette revendication », a-t-il fait savoir avant d’ajouter que les Amazighs ont contribué à la culture universelle en laissant leurs empreintes sur l’histoire de l’humanité. Il appellera dans la foulée à se réapproprier notre histoire commune et indiquera que ce sont les Amazighs qui ont participé à la propagation de l’islam en Afrique. « Le colonialisme a voulu diviser les Algériens entre arabophones et berbérophones, mais cela a été un échec. Fêter ensemble, entre Algériens, Yennayer est un grand acquis, qui consolide encore plus notre unité », s’est réjoui le Dr Ferrad.

Il convient de rappeler que Yennayer est le premier jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'Antiquité par les Berbères à travers l'Afrique du Nord.

Depuis un certain nombre d’années, la fête de Yennayer tend à être plus largement célébrée, notamment avec l’officialisation de cette journée nationale par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Instituée le 12 janvier de chaque année, cette célébration s’inscrit également dans le cadre de la réhabilitation de la culture, du patrimoine, des valeurs et des traditions amazighs, qui font partie intégrante de la culture nationale dans toute sa diversité. Plusieurs cérémonies festives sont programmées également dans les différentes structures scolaires de l’ensemble des régions du pays, à l’initiative du ministère de l’Education nationale, pour inculquer aux écoliers, collégiens et lycéens l’histoire et la culture ancestrales de l’Algérie dans toute sa diversité, comme l’a affirmé, hier, la ministre de l’Education qui a tenu à mettre en exergue le fait que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019, Année internationale des langues autochtones afin de préserver, mettre en valeur et revitaliser les langues parlées.

Sami Kaidi