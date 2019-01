Examens de fin d’année : Tout est fin prêt

Nouria Benghebrit a indiqué à cet effet que les listes des inscrits aux examens nationaux ont déjà été établies, les dates ayant été fixées au 29 mai pour l’examen de fin de cycle primaire (5e AP), du 9 au 11 juin pour le BEM et du 16 au 20 juin pour le Bac. « On compte 812.056 élèves inscrits en 5e année, 630.728 inscrits à l’examen du brevet d’enseignement moyen, et 674.000 candidats au Bac, dont près de 40 % de candidats libres », a-t-elle fait savoir lors de l’émission ‘‘L’invité de la rédaction’’ de la chaîne III, relevant au passage une légère augmentation dans le nombre d’inscrits à l’examen de la 5e année primaire et une baisse pour le nombre d’inscrits au baccalauréat.

Poursuivant ses propos, Mme Benghebrit a évoqué le dossier relatif à la réorganisation du Bac. « Nous avons pris le temps qu’il faut pour la réorganisation de cet examen qui est décisif », a-t-elle noté. « D’abord nous avons discuté avec les partenaires sociaux et le corps d’encadrement », poursuit la ministre, précisant que le format du Bac à trois jours est prévu pour l’année 2021. Elle a, dans le sillage, indiqué que pour les candidats libres au baccalauréat, ils seront scolarisés à distance à partir de l’année 2021. La ministre a, également, annoncé l’ouverture, cette année, du dossier de la réforme de l’enseignement secondaire. « Nous avons jugé essentiel de commencer d’abord par les cycles moyen et primaire qui sont le socle important, et ce, en allant vers la créativité et l’innovation des dimensions qui n’occupaient pas auparavant une grande importance », a-t-elle expliqué.

Profitant de l’occasion, Mme Benghebrit qualifie de « satisfaisants » dans l’ensemble les résultats obtenus aux examens du premier trimestre dans plus de 90% des établissements scolaires, en précisant que 86% des élèves du cycle primaire ont obtenu la moyenne, 66% pour les collégiens et 63% des élèves du secondaire. « Il reste à comparer ces résultats par rapport à l’objectif essentiel tracé par le ministère et qui est d’atteindre un niveau d’éducation de qualité », a-t-elle expliqué.

Pour la ministre de l’Education nationale, l’évaluation du premier trimestre va permettre de se focaliser sur des points précis, en vue d’améliorer le niveau de l’enseignement.

« Je fais confiance aux enseignants qui eux-mêmes veulent que leurs élèves puissent atteindre les niveaux normatifs. Je salue à cette occasion l’engagement de l’ensemble des enseignants et les efforts fournis par tous pour prodiguer un enseignement de qualité », a-t-elle noté, en estimant que la voie qui va permettre d’atteindre l’école de qualité reste la formation et l’accompagnement des enseignants.

Pour ce faire, dira Mme Benghebrit, le ministère de l’Education est en train de reprendre sous sa tutelle les instituts de formation et révélera que 28 ont déjà été récupérés. Elle a souligné à ce propos que, depuis 2014, l’ensemble du corps des inspecteurs a été mobilisé pour mettre en œuvre cet accompagnement de la formation des enseignants, qui est considérée comme la clé de la réussite d’une école de qualité.

La première responsable du secteur de l’Education a indiqué, par ailleurs, que son département est en train de finaliser les synthèses des trois conférences régionales et précisé que l’ouverture de nouveaux établissements scolaires nécessite de recruter davantage d’enseignants. Elle a, à ce sujet, fait savoir que durant l’année passée, plus de 18.000 enseignants ont été recrutés, et noté que l’ensemble des évaluations ont permis d’identifier les points forts et les points faibles pour y remédier.

Kamélia Hadjib