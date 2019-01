Commentaire : enjeux

Même si le Sud a tiré profit d’une part importante des programmes publics de développement dans le sillage du programme du Président de la République, la région demeure en quête d’infrastructures économiques à la mesure de son importance stratégique, au plan sécuritaire notamment. La visite du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire à Tamanrasset rappelle, en fait, que l’effort de développement national ne peut s’accomplir s’il ne profite pas à l’ensemble des citoyens à travers tout le territoire, y compris les régions frontalières qui devront bénéficier d’un programme spécial de développement. Ce déplacement aura également mis en avant les enjeux que représente cette partie de l’Algérie et, par conséquent, cette nécessité d’accorder davantage d’intérêt pour désenclaver les zones déshéritées au niveau du Sud du pays. Une politique économique équilibrée adossée à une planification nationale ne peut, en effet, qu’asseoir les fondements d’un traitement égal et d’une justice équitable pour tous les citoyens algériens. Une orientation qui appelle à une nouvelle vision en matière de répartition de l’effort de développement, pour permettre l’émergence d’une économie locale créatrice de richesse et d’emplois au niveau du Sud. Des enjeux évoqués avec insistance par le chef de l’Etat, à l’occasion d’un conseil restreint consacré au développement local dans les wilayas du Sud notamment, lorsqu’il avait parlé de « mobilisation » pour ces régions: « En nous penchant spécifiquement aujourd’hui sur le développement dans les wilayas du Sud, nous tenons à souligner la mobilisation politique, sécuritaire et économique que l’Etat consacre à cette partie de notre patrie, dont le voisinage connaît malheureusement une instabilité dangereuse, y compris pour la sécurité de notre propre pays. » Et c’est la conviction qui guide aujourd’hui la démarche du gouvernement pour la mise en œuvre du plan de développement au profit du Grand-Sud, en particulier les wilayas et localités frontalières. Cette même logique véhicule l’option pour des wilayas déléguées « aux moyens renforcés et aux compétences élargies » avec l’objectif de rapprocher davantage le service public des populations. Cette nouvelle conception territoriale, axée sur l’amélioration de la gouvernance locale et sur le principe de l’autonomie de l’action, sera portée par d’importants programmes communaux de développement et d’infrastructures de base, et par le soutien de l’Etat au développement et à la valorisation de l’énorme potentiel économique dont recèle cette région. Les engagements économiques de l’Etat envers les populations du Sud, soulignés dans le plan d’action du gouvernement, et sa démarche pour la croissance s’inscrivent, en fait, en droite ligne avec les objectifs de « sauvegarde et de renforcement de la dynamique de croissance, tout en veillant à préserver et à affiner la politique de justice sociale, dans le cadre de la diversification de l’économie nationale ». Des défis qui placent le Grand-Sud « au cœur de toutes les stratégies de l’État», avait souligné, dans ce sens, M. Noureddine Bedoui.

D. Akila