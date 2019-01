Prise en charge totale des migrants clandestins : L’Etat a mobilisé tous les moyens

«L’État a mobilisé tous les moyens pour la prise en charge totale des migrants clandestins dans leur retour à leurs pays d’origine, dans de bonnes conditions et dans le respect des chartes internationales», a déclaré le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Noureddine Bedoui, qui s’exprimait depuis In Guezzam, dans la wilaya de Tamanrasset —lors de l’inauguration d’un centre d’hébergement de migrants clandestins—, a précisé qu’il existe en fait trois centres d’hébergement de migrants clandestins ayant été réalisés à In Salah, Tamanrasset et In Guezzam, où est assurée « une prise en charge de leurs besoins essentiels». Il faut dire que lors de cette visite de travail et d’inspection de trois jours, qui a débuté samedi dernier, M. Bedoui est accompagné du ministre des Travaux publics et des Transports ainsi que celui du Commerce. La délégation comprend également le SG du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Aussi, et après l’exposé présenté au niveau de l’aéroport d’In Guezzam, sur le premier vol reliant Alger et In Guezzam via Tamanrasset, il a été procédé à la pose de la première pierre d’un projet de base logistique à In Guezzam. Il s’agit, en fait, d’une sorte de port sec pour l’entreposage de marchandises avant leur exportation vers des pays voisins (le Niger, le Mali et le Burkina-Faso). L’occasion a été également mise à profit pour le lancement de la première opération d’exportation d’une cargaison de ciment (20 camions) vers le Niger. Il y a eu, en outre, le coup d’envoi d’une action de solidarité financée sur budget de l’Etat, qui a ciblé pas moins de 1.019 familles nomades d’In Guezzam. Cette action lancée à partir de l’aéroport d’In Guezzam porte sur « la remise de produits alimentaires de base, d’articles de literie, de tentes ainsi que de médicaments, acheminés à bord de huit camions », a-t-on expliqué sur place. Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, procédé à l’inauguration d’un siège de la Police des frontières, de même qu’il a présidé une cérémonie de remise de deux ambulances tout-terrain, à l’établissement public de santé de proximité d’In Guezzam.



Sécurisation des régions frontalières et développement des infrastructures de base



Il convient de signaler, ici, que deux questions essentielles ont été au centre de cette visite ministérielle. Il s’agit en effet de « la sécurisation des régions frontalières » et du «développement des infrastructures de base dans ces régions ». S’exprimant à propos de la sécurisation des zones frontalières, le ministre de l’Intérieur a relevé que celle-ci est «tributaire de la réalisation d’une série d’infrastructures de base nécessaires dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant le développement des régions frontalières et la prise en charge des attentes de la population ». Ce rappel a été fait, faut-il le préciser, lors du lancement de la seconde tranche de 207 km du projet de la route nationale reliant Tin-Zaouatine et Silet.

En somme, cette visite de trois jours a été marquée par plusieurs inaugurations, dont celle de structures scolaires (groupe scolaire et lycée), ainsi qu’un centre de formation et d’enseignement professionnels pouvant contenir 250 places. Le programme de la visite qui est très riche en activités et inaugurations comprend, entre autres, l’inauguration d’un poste avancé de la protection civile ainsi que l’inspection d’une piscine de proximité couverte à Tin-Zaouatine.



Vers l’ouverture de trois accès pour Tin-Zaouatine



Parmi les annonces faites à la faveur de cette visite ministérielle, celle qui concerne le

« maillage routier en cours de réalisation pour relier les régions frontalières de Tin-Zaouatine, Tindouf, Adrar et Debdeb, et ce, sur une distance de 16.500 km ».

S’exprimant à ce sujet, le ministre des Travaux publics et des Transports a précisé que la région de Tin-Zaouatine, jusque-là enclavée, aura, à la faveur de ces opérations, un accès et une connexion avec la wilaya de Tamanrasset après qu’une tranche de 108 km ait été concrétisée à partir de la région de Silet vers Tin-Zaouatine, lui permettant de se raccorder au chef-lieu de la wilaya. M. Abdelghani Zaâlane fera savoir, aussi, qu’une opération est également « en cours de concrétisation pour le raccordement de Tin-Zaouatine à In Guezzam et Timiaouine (extrême-sud d’Adrar), soit l’ouverture de trois accès pour Tin-Zaouatine.

A In Guezzam, la délégation ministérielle est allée à la rencontre des représentants de la société civile qui ont mis à profit cette occasion pour faire part de certaines préoccupations, notamment celles relatives à l’importance d’accélérer la réhabilitation de la route Tamanrasset/In Guezzam, la réalisation de la route In Guezzam/Tin-Zaouatine, l’octroi de quotas supplémentaires de logements sociaux (différentes formules) et l’approvisionnement en matériaux de construction, à travers l’ouverture d’antennes d’entreprises publiques de commercialisation de ce type de produits. D’autres préoccupations ont concerné le soutien financier et technique des investisseurs dans le domaine agricole, le développement et l’extension du système d’irrigation dans la région, la valorisation de la richesse animale, le soutien aux éleveurs, etc.

Le renforcement de l’établissement hospitalier d’In Guezzam en moyens matériels et en praticiens spécialistes et l’importance de la réalisation et l’équipement de forages ont aussi figuré parmi les questions soulevées par les représentants de la société civile.

Soraya Guemmouri

-----------------------

Exploiter les énergies renouvelables

Le ministre de l'Intérieur a appelé, hier dans la circonscription administrative d'In Salah (750 km au nord de Tamanrasset), à l'exploitation des énergies renouvelables dans le secteur agricole dans les régions du Sud. «Il appartient d'exploiter les énergies renouvelables, notamment le solaire, dans le secteur agricole à travers les régions du Sud du pays, notamment pour la mobilisation des eaux souterraines destinées à l'irrigation comme alternative à l'électrification rurale», a lancé M. Bedoui, lors de l'inspection d'une exploitation agricole spécialisée dans la maïsiculture, au deuxième et avant-dernier jour de sa visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset.

Le ministre, qui a visité sur site une exposition de produits agricoles cultivés dans la région, a écouté les préoccupations soulevées par les agriculteurs locaux et liées notamment au développement des cultures largement développées dans la région, telles que la tomate. Il a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer à attirer les investisseurs dans la région pour développer des projets industriels devant permettre l'exploitation de la production agricole locale. Occupant une superficie de 40 ha dans la commune de Foggaret-Ezzoua (40 km d'In Salah), cette exploitation dédiée à la maïsiculture est irriguée à partir d'un forage profond de 160 m, équipé et électrifié avec un soutien de l'Etat. Accompagné d'une délégation composée des ministres des Travaux publics et des Transports et du Commerce, Abdelghani Zaâlane et Said Djellab respectivement, et du Secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Saïd Harbane, Nouredine Bedoui a procédé, en outre, à la pose de la première pierre pour la réalisation, pour plus de 5 milliards de DA, d'une centrale électrique d'une capacité de 160 mégawatts dans la commune d'In Salah, susceptible de satisfaire la demande croissante des activités industrielles et de la population locale sur cette énergie.

Dotée de générateurs fonctionnant au gaz naturel, de structures de contrôle et de maîtrise, des transformateurs équipés en système anti-incendie, cette installation énergétique, devant être opérationnelle l'été prochain, va assurer l'alimentation sans interruption en électricité et générer 40 emplois, a-t-on expliqué. Toujours dans le cadre de l'impulsion de la dynamique économique, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a mis l'accent à In Guezzam sur la nécessité d'œuvrer de sorte à attirer les promoteurs dans ces régions de l'extrême Sud du pays, en vue d'en faire une base d'exportation des produits nationaux vers les pays africains limitrophes et relever les défis économiques.