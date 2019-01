Ghassan Salamé aujourd’hui en Algérie : Les dernières évolutions du dossier libyen au menu

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Chef de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, effectuera une visite de travail en Algérie, à partir d’aujourd’hui, a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. Cette nouvelle visite — la première, rappelle-t-on, a eu lieu en août 2017 — s’inscrit, selon le communiqué, «dans le cadre de la concertation permanente entre l’Algérie et les Nations unies sur la situation en Libye, M. Ghassan Salamé, Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, Chef de la Mission d’Appui de l'ONU en Libye».

Les évolutions intervenues en Libye sur les plans politique et sécuritaire, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures arrêtées dans le cadre du Plan d’action de l’ONU pour le règlement de la crise libyenne seront au cœur des entretiens qu’auront Ghassan Salamé et Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères.

Il y a lieu de souligner dans ce contexte que, ces derniers mois, les lignes en Libye ont commencé à bouger et l’espoir de voir le conflit qui ravage ce pays depuis la chute en 2011 de l’ancien régime se régler devenir réalisable. Les récentes mesures prises par les Libyens pour la coordination sécuritaire ont été saluées par le chef de la diplomatie algérienne comme «un pas positif pour l’unification des institutions de l’État libyen». Pour rappel, le ministre de l’Intérieur du Gouvernement d’union nationale libyen (GNA), Fathi Bashagha, avait ainsi annoncé que le ministère libyen de l’Intérieur et les services de sécurité sont autorisés à coopérer avec leurs homologues de l’est du pays, dans l’objectif de renforcer la réconciliation interlibyenne.

Dans un twitt, M. Messahel avait indiqué encourager les Libyens «à persévérer sur cette voie de dialogue, seule à même de permettre le retour de la stabilité en Libye». Et ce d’autant que ces mesures ont été annoncées au lendemain d’une attaque terroriste perpétrée le 25 décembre contre le ministère libyen des Affaires étrangères. Mais, pour qui suit le dossier libyen, ce regain de violence cyclique n’est pas vraiment pour surprendre. Et pour cause, la conférence nationale que l’ONU souhaite voir tenir dans les premières semaines de 2019 et le processus électoral qui en découlera, espère-t-on, au printemps 2019, sont tributaires de l’amélioration des conditions sécuritaires dans le pays. Dès lors, il n’est pas pour surprendre si de nouvelles attaques venaient à être commises dans les prochains jours ou semaines. Cette crainte est alimentée par la multiplication des agendas en Libye. Ce faisant, d’aucuns ont tout intérêt à perturber les efforts des autorités libyennes à organiser la conférence de réconciliation nationale et à tenir des élections présidentielle et législatives sous les auspices des Nations unies. Le retour à la normale ne pourrait que contrarier leurs plans. S'exprimant à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance, M. Al-Sarraj a souligné que les «Libyennes et Libyens doivent faire preuve d'un esprit de réconciliation et d'unité», et «mettre un terme au passé». Son appel sera-t-il pour autant entendu ? En fait, cet appel est adressé aux chefs des tribus et des milices. Pourtant, tous les Libyens doivent être conscients que pour leur salut et celui de leur pays, il n’y a d’autre choix que celui de la réconciliation.

Dans sa condamnation de l’attentat perpétré contre le siège du ministère libyen des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie algérienne avait souligné que «cet acte barbare (…) rappelle une fois de plus la nécessité pour les Libyens de resserrer leurs rangs à l'effet de faire face aux défis terroristes». En fait, et cela a été réitéré plus d’une fois, «seuls les Libyens décideront de leur destin politique». C’est la raison pour laquelle ils sont exhortés à «œuvrer en faveur de l'unification des institutions de l'État, afin de surmonter la crise actuelle».

Nadia Kerraz