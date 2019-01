Renouvellement partiel du Conseil de la nation : Le FLN a réalisé des résultats « inédits »

Le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a mis en avant les résultats «importants et inédits» réalisés par le parti, lors des élections de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation, organisées le 29 décembre, a indiqué, hier un communiqué du parti.

Dans son allocution, lors d'une réunion du secrétariat de l'instance dirigeante, consacrée à plusieurs questions relatives aux résultats remportés par le FLN, lors de ces élections, M. Bouchareb s'est félicité des résultats réalisés par le parti qui a obtenu 31 sièges, ajoutant qu'il s'agissait d'une «victoire méritée», à travers laquelle la formation a obtenu des résultats «inédits» depuis la création du Conseil de la nation.

D'autre part, M. Bouchareb a salué le niveau de mobilisation du parti, lors de ce rendez-vous auprès des cadres, militants et élus, citant «les points forts à l'origine de cette victoire et les lacunes enregistrées dans certaines wilayas, notamment celles où le parti n'a pas réalisé les résultats escomptés», ajoute le document. Il a saisi également l'occasion pour présenter ses félicitations aux lauréats de cette échéance politique et à l'ensemble des militants et élus, insistant sur «le rôle vital» dont s'acquitte la chambre haute du Parlement, en vertu des prérogatives que lui confère la Constitution de 2016. «Après son installation sur décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'instance dirigeante a accompli ses missions, sur la base d'une vision claire, visant à resserrer les rangs du parti et à renforcer son unité.»

Concernant le prochain congrès du parti, il a affirmé que «ce rendez-vous politique constitue une étape cruciale dans la vie du FLN, et l'enjeu est de tenir un congrès fédérateur et qualitatif». La réunion a été marquée par «un débat sérieux entre les membres de l'Instance dirigeante, une évaluation des résultats des élections, et la présentation des principales étapes préparatoires à cette échéance, à la lumière des derniers développement enregistrés sur la scène nationale», conclut le document.