M. Gaïd Salah à la 2e Région militaire à Oran : Maintenir au top la disponibilité opérationnelle

Le général de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a entamé hier une visite de travail et d’inspection à la 2e Région militaire à Oran, où il a visité l’École de spécialisation de Chasse à Mecheria, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La visite du chef d’État-major de l’ANP s’inscrit dans le cadre du «suivi de l’état d’avancement de l’exécution du programme de préparation au combat 2018/2019 à travers l’ensemble des unités de l’Armée nationale populaire, dans toutes les Régions militaires», précise le communiqué.

Au niveau de l’École de Spécialisation de Chasse à Mecheria, le général de Corps d’armée, accompagné du général major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire, a écouté un exposé global sur les missions principales et les diverses activités de l’École. Le chef d’État-major de l’ANP a également inspecté «des structures administratives et pédagogiques de l’École, à l’instar des différents amphithéâtres et salles de cours, et simulateur de vol, où il s’est enquis de l’exécution des directives et instructions données, lors de ses précédentes visites, avant de donner quelques orientations portant sur l’impératif de fournir davantage d’efforts soutenus afin de maintenir au top la disponibilité opérationnelle des personnels et des équipements», ajoute la même source.

Le général de Corps d’armée s’est, par la suite, «réuni avec les pilotes de l’École parmi les cadres et les stagiaires, et les féliciter pour leurs efforts laborieux qu’ils fournissent en matière de formation, en les exhortant à être à la hauteur de nos attentes». Par la même occasion, le chef d’État-major de l’ANP a suivi, au niveau de la 8e Division Blindée, «un exposé global présenté par le Commandant de la Division, portant sur l’organisation et les principales missions de cette grande unité.

De même, il a écouté un autre exposé présenté par le Commandant de la 36e Brigade d’Infanterie Motorisée». Dans le même cadre, le général de Corps d’armée supervisera aujourd’hui «un exercice avec munitions réelles qui sera exécuté par des unités de la 8e Division Blindée et celles de la 36e Brigade d’Infanterie Motorisée», conclut le communiqué.