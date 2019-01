Fièvre aphteuse et peste des petits ruminants : Une commission de vigilance installée

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a annoncé samedi dernier, à Boumerdès l’installation d’une commission de vigilance, de veille et de suivi au niveau du ministère depuis la propagation des épidémies de la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants. «Elle œuvre dans toutes les wilayas et les directions des services agricoles aux côtés des inspections vétérinaires en vue d’accompagner les éleveurs et de prendre les mesures préventives, notamment la vaccination du bétail», a précisé Abdelkader Bouazghi qui avait révélé que près de 2.000 têtes d’ovins ont été décimées par la peste.

Les éleveurs ont demandé à la tutelle de leur fournir une assistance dans les plus brefs délais.

M. Bouazghi les a rassurés quant à la fourniture, courant janvier, du vaccin pour le bétail ayant subi, au cours de ce mois, des maladies épizootiques. En déplacement jeudi dernier dans la wilaya de Djelfa, M. Bouazghi a précisé qu’une «quantité de vaccins a été fournie dans ce sens permettant d’éradiquer le virus dans certaines wilayas», ajoutant qu’une «autre quantité sera fournie, au cours de ce mois, pour accomplir l’opération».

Le ministre a indiqué également que le gouvernement suit avec intérêt l’état d’avancement de cette épizootie, et sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

«Nous avons rencontré dernièrement les services agricoles et les inspections vétérinaires à travers les wilayas, ainsi que la Fédération nationale des éleveurs et l’Association nationale des éleveurs, et suivons avec intérêt la situation dans toutes les wilayas, notamment les wilayas steppiques qui disposent de millions de têtes d’ovins, à l’instar de Djelfa, El-Bayadh, Saïda et Naâma», a poursuivi le ministre. A ce titre, il rappellera des mesures prises par son département afin de maîtriser la situation et prévenir la propagation de cette maladie.

Ces mesures consistaient, selon le ministre, à demander aux walis des wilayas frontalières d’intensifier le contrôle sur le mouvement de tous les ovins à l’intérieur et à l’extérieur du pays, outre la décision de fermeture temporaire des marchés de bétail et le contrôle de leur déplacement.

En ce qui concerne l’indemnisation, M. Bouazghi a indiqué que «dans de tels désastres, il y a une indemnisation à des degrés différents selon l’âge du bétail. Quand les services vétérinaires constatent une perte, l’Etat soutient les éleveurs», ajoutant que «le complexe des viandes rouges à Hassi Bahbah est prêt à acquérir auprès des éleveurs les ovins dont les viandes sont saines à consommer».



Nécessité d’assainir le foncier agricole



Sur un autre registre, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a mis l’accent lors de sa visite, effectuée samedi dernier à Boumerdès, sur la nécessité d’achever l’assainissement du foncier agricole à travers toutes les wilayas du pays en adéquation avec la stratégie du développement du secteur.

S’adressant aux agriculteurs et aux différents acteurs et opérateurs à l’issue de la présentation d’un exposé détaillé sur la situation du secteur dans la wilaya de Boumerdès lors de sa visite d’inspection à plusieurs communes, Abdelkader Bouazghi a assuré que «les autorités locales disposent de tous les cadres juridiques et les textes réglementaires qui leur permettent la maîtrise, l’encadrement et le développement du foncier agricole». Les textes réglementaires du secteur permettent aux autorités concernées de bien maîtriser et de trancher sur la situation de chaque foncier agricole à travers tous les territoires des wilayas, a précisé le ministre, ajoutant que «chaque mètre carré du foncier agricole est régi par des dispositions organisationnelles permettant le bon encadrement du foncier agricole».

D’autre part, le ministre a estimé que le périmètre irrigué de la wilaya de Boumerdès (19.000 ha actuellement) sur une superficie globale de 62.000 ha de superficie agricole est «faible» eu égard aux moyens matériels disponibles en cette matière, appelant les concernés à l’impératif d’augmenter le volume de ce périmètre et de réduire les périmètres d’irrigation traditionnelle à l’origine du gaspillage d’eau et de baisse de la productivité. Il a également exhorté à la mise en valeur du foncier forestier à travers toutes les wilayas du pays en procédant, tout d’abord, à son recensement puis l’exploitation et le reboisement et ensuite à la mise à disposition des jeunes pour y investir dans différents domaines générateurs de nouveaux postes d’emploi et une valeur ajoutée à l’économie locale et nationale.

Salima Ettouahria