Les grands transferts : Un projet grandiose

2019 sera une année charnière dans la livraison du mégaprojet des grands transferts hydrauliques qui se veut être de par l’impact qu’il est appelé à produire autant en matière d’alimentation en eau potable que d’irrigation de milliers d’hectares de terres agricoles, un des maillons forts de la stratégie adoptée au titre du schéma national hydraulique.

Un projet qui permettra de transférer 313 millions de m3/an à partir des barrages d’Ighil Emda (Bejaia) et Erraguène (Jijel) vers les deux nouveaux barrages de Maouane et Draa Edis, dans la wilaya de Sétif, et satisfaire en eau potable près de 2 millions d’habitants de 28 communes à l’horizon 2040, avec une part importante destinée à l’irrigation de plus de 36.000 hectares sur les plaines de Bazer Sakhra et Mezloug.

Autant d’ouvrages qui confèrent à ce grand projet, dont les travaux ont été lancés par le Président de la République lors de sa visite à Sétif, une dimension stratégique et s’inscrit dans une démarche de solidarité hydraulique, sachant qu’il permettra, grâce à ces transferts, de compenser les déficits accusés avec des précipitations d’une moyenne de 400 mm par année. Ce projet sera d’un impact important sur la préservation de la vocation agro-pastorale de cette wilaya et donnera une impulsion forte à l’agriculture. L’impact sur les hautes plaines permettra de multiplier par 5 les rendements en céréaliculture. Au-delà de la richesse qu’il induira en termes de production agricole, cet investissement de l’Etat, qui aura nécessité une enveloppe de 56,7 milliards de dinars, générera aussi la création de 100.000 emplois, dont 36 permanents. Des objectifs d’autant plus important, quand on sait que ce lien important entre l’eau et l’économie a été souligné dans le rapport de l’ONU, publié le 22 mars 2016 à l’occasion de la journée mondiale de l’Eau et à travers lequel il est notamment stipulé que 3 sur 4 emplois qui sont créés dans le monde sont directement ou indirectement liés aux ressources hydriques. Dans leur dimension de projet structurant d’envergure, ces grands transferts de l’eau ouvrent donc de vastes perspectives de développement pour toute cette région des hautes plaines sétifiennes. Il se composent de deux systèmes distincts : le transfert Est qui est composé de 7 ouvrages, dont l’actuel barrage d’Erraguène dans la wilaya de Jijel ; le nouveau barrage de Tabelout qui relève d’un joyau en la matière de par sa capacité de stockage de 294 millions de m3, sa réalisation en béton compacté au rouleau (BCR) et un profil arqué lui permettant de répondre aux sollicitations sismiques et le barrage de Draa Ediss dans la wilaya de Sétif ainsi le nouveau barrage de Draa Ediss dans la commune de Tachouda (wilaya de Sétif).

Dans ce contexte, il est utile de souligner que le barrage de Tabelout se situe dans la ligne des grands barrages et vient en quatrième position après ceux de Beni Haroun, Coudiet Asserdoune et Gargar.

Le système « Est » permettra de transférer un volume de 151 millions de m3 vers le barrage de Draa Ediss pour l’alimentation en eau potable des populations et l’irrigation de 20.000 hectares. Sur l’ouest de cette wilaya, le second transfert, qui avance très bien, est pratiquement achevé. La mise en service aujourd’hui par le ministre des Ressources en eau du transfert de 122 millions de m3 d’eau d’Ighil Emda vers Maouane est d’autant plus attendue par les populations de ces localités qui n’ont pas été épargnées par le stress hydrique il y a deux ans et pour lesquelles le ministère des Ressources en eau et la wilaya ont procédé à la mise en œuvre d’un programme d’urgence dont les effets positifs ont permis aux populations des villes de Sétif et El Eulma notamment, de passer le mois de ramadhan et la saison estivale dans de bonnes conditions.

F. Zoghbi