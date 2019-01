Coup d’envoi des lâchers d’eau du barrage de Tabelout : Mettre fin aux problèmes d’approvisionnement de Sétif

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci

Le ministre des Ressources en eau a donné, hier, le coup d’envoi des lâchers d’eau du barrage de Tabelout de Jijel, dans le cadre des grands transferts d’eau vers la région des Hauts Plateaux, qualifiant cette réalisation de l’un des «grands» projets structurants qui alimentera la ville de Sétif en eau potable et prendra en charge l’irrigation de plus de 20.000 hectares de surfaces agricoles.

Selon Hocine Necib, le barrage situé sur oued Djendjen alimentera 16 communes de Sétif, 7 à Jijel et 4 à Mila pour une population de 750.000 habitants. D’une capacité de 300 millions de m3, cet ouvrage dont le coût financier s’élève à plus de 120 milliards de DA, va contribuer au développement de l’agriculture dans toute la région de la capitale des hauts plateaux et le transfert des eaux vers les hauts plateaux devra mettre fin aux problèmes d’approvisionnement en eau pour Sétif.

Il conforte surtout, comme a tenu à le préciser le ministre, la «vision stratégique» du secteur de l’hydraulique en matière de mobilisation de transfert en permettant, du moins pour la partie Est, de transférer annuellement un volume de 189 millions de m3 auxquels s’ajoutent 1,5 million de m3 constitués des apports propres du barrage ‘‘Draa Diss’’. «Dès l’achèvement du projet, 42 millions de m3 seront destinés à approvisionner plus de 700.000 habitants et 148 millions de m3 pour irriguer 20.000 hectares de terre agricoles», a expliqué M. Necib en assurant à cette occasion que le secteur de l’hydraulique connaîtra de «grandes» avancées en 2019, avec la réception de plusieurs autres projets. Le membre du gouvernement a également inauguré le projet de déviation définitive de la RN77, partie intégrante de l’opération relative à la construction du barrage de Tabelout de Jijel. «La réception de ce barrage constituera un acquis majeur pour la région dans le cadre des transferts structurants du plan hydraulique national», a ajouté le ministre des Ressources en eau, indiquant qu’environ 300 millions de m3 seront annuellement transférés vers la région de Sétif, où la moyenne pluviométrique annuelle est estimée à 400 mm.

Ce projet a accusé un grand retard dont les travaux, rappelle-t-on, ont été interrompus en 2016. Il faut souligner que les travaux de réalisation de ce projet de transfert des eaux n’ont pas été interrompus depuis leur lancement, sauf au niveau du tunnel situé entre les barrages d’Irguen et celui de Draâ Diss sur une distance de 14 kilomètres (transfert-Est) et ce, suite à un problème technique qui a nécessité une révision des études et de l’expertise. L’installation des canalisations a été confiée à une entreprise française.



Le taux de raccordement aux réseaux AEP a atteint 80% en 2018



Pour le DG de l’ANBT, le retard de 4 mois est dû essentiellement à un aspect géotechnique. Néanmoins l’entrave à été dépassée et des solutions ont été fort heureusement trouvées. Selon lui, et outre les conséquences négatives, le retard a eu également des retombées «positives». Il expliquera que ce projet a fait bénéficier les pouvoirs publics de 200 millions DA sur le coût de la conduite et 400 millions DA en taxes douanières dans la mesure où les équipements nécessaires au projet n’ont pas été importés. Il a également été constaté un gain de 18 millions d’euros convertis en dinars. Au registre de la distribution, Hocine Necib précisera qu’en 2018, le taux d’approvisionnement en eau potable à atteint les 80% avec un ratio quotidien de 45% et ajoutera que la roue du développement de son secteur continuera pour arriver à un taux de 100% à l’issue de l’achèvement de tous les projets en cours de réalisation.

Le projet des grands transferts vers les Hauts plateaux comprend deux opérations : la première, dite orientale, porte sur le transfert des eaux du barrage Erraguène-Tabelout vers Draâ Diss (transfert annuel de 189 millions de m3) et la seconde, appelée occidentale, porte sur le transfert des eaux du barrage Ighil Emda (Bejaia) vers le barrage d’El Maouane (Sétif) (transfert annuel de 122 millions de m3).

Lors de l’inspection du tunnel de transfert du barrage de Tabelout (Jijel) vers celui de Draâ Diss (Sétif), le ministre a assuré que le projet a surmonté ‘‘tous les écueils et problèmes techniques’’ rencontrés et enregistre actuellement un «rythme excellent» d’avancement des travaux devant permettre, a-t-il soutenu, la réception du projet «très prochainement».

Le projet final sera réceptionné, selon M. Hocine Necib, dans quatre mois, soit en avril prochain.

Le projet de transfert d’eau des côtés Est et Ouest a nécessité un montant de 150 milliards de dinars et a pour objectif une fois réceptionné, l’approvisionnement en eau potable de la wilaya de Sétif, à l’horizon 2040, au profit de 1.900.000 habitants, en plus de l’irrigation de 40.000 hectares de terres agricoles.

M. M.