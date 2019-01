Lutte contre la rougeole : La vaccination demeure la seule protection

«Toutes les mesures pour pallier l’apparition de cas de rougeole ont été prises, conformément au dispositif en vigueur dans le Plan national de surveillance au cas par cas de cette pathologie», a assuré le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé.

Invité d’une émission sur une chaîne télévisée nationale, Dr Djamel Fourar est revenu sur les cas d’épidémie de la rougeole après l’apparition du virus dans certaines wilayas du pays, tout en faisant part, à cette occasion, de la mise en place d’un nouveau calendrier de vaccination durant le premier trimestre 2019. Le responsable précise qu’«un nouveau vaccin sera introduit. Il est composé de six valences de manière à assurer une seule vaccination pour un ensemble de six antigènes en même temps».

Pour le Dr Fourar, l’apparition de nouveaux cas de rougeole et de rubéole revient principalement à la réticence des parents à vacciner leurs enfants dans le cadre des deux campagnes organisées en mars 2017 et celle du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018, n’ayant touché que 40% de la catégorie ciblée (6-14 ans).

L’intervenant a rappelé que la rougeole, bien qu’elle soit une maladie bénigne, reste à très haut risque, avec de graves complications pouvant entraîner le décès quand elle touche les nourrissons non encore éligibles à la vaccination, les enfants non vaccinés et les enfants immunodéprimés. Relevant que la vaccination est la meilleure protection contre la rougeole, qui est considérée comme la plus contagieuse des maladies infantiles, le responsable n’a eu de cesse de mettre en avant l’importance de la prévention.

À cet effet, il a exhorté tous les parents qui n’ont pas vacciné leurs enfants âgés de 6 à 14 à se présenter aux Établissements de santé publique de proximité (EPSP), pour le faire. «N’ayez pas peur, la vaccination n’est associée à aucun risque ou danger», a-t-il dit, soulignant la disponibilité du vaccin au niveau de ces établissements, tout en mettant en exergue l’importance de la vaccination dans la prévention des maladies graves. «Le programme national de vaccination contre les principales maladies infectieuses, telles que la rougeole ou la rubéole, permet de faire baisser considérablement le taux de mortalité infantile», a-t il rappelé. Évoquant la mis en place d’un plan stratégique englobant la vaccination en milieu scolaire, le responsable a révélé que cette campagne a permis, à ce jour, la vaccination de 47% des élèves. Cette opération de vaccination a été précédée par une campagne de sensibilisation en direction des parents d’élèves sur l’importance de faire vacciner ses enfants, pour les prémunir contre la rougeole et la rubéole. Par ailleurs, le responsable a fait savoir que dix-huit décès dus à l’épidémie de rougeole ont été recensés pour l’année écoulée, 2018, à l’échelle nationale. Il a également fait état d’un nombre de 27.700 cas de rougeole recensés en 2018, contre, respectivement, 20.000 et 19.000, en 1997 et 1996. «Les 18 décès sont survenus, à raison de 4 à Ouargla, 5 à Relizane, 2 à Msila, 2 autres à Biskra, 4 à Tamanrasset et 1 décès à El-Bayadh», a-t-il précisé.

Il y a lieu de signaler que l’Algérie a été parmi les premiers pays dans le monde à avoir instauré un calendrier vaccinal obligatoire, ne ménageant aucun effort pour assurer les moyens de prévention nécessaires au profit des enfants pour les prémunir contre les différentes maladies.

Pour le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, l’objectif premier de cette initiative est d’«atteindre les 95%, pour rompre la chaîne de la transmission de la maladie».

Sarah A. Benali Cherif