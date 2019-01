Cancer : Des spécialistes à l’intérieur du pays

Près d’une centaine de médecins résidents (DEMSistes) en fin de cursus universitaire venus de tous les centres hosiptalo-universitaires du pays participent, depuis hier à Alger, à une formation sur des cours d’oncologie médicale (COM 2) dispensés, notamment par le Pr Bounedjar Adda, président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (SAFRO), et chef de service oncologie au CHU de Blida. Il a indiqué que les médecins sont initiés aux soins à dispenser quant aux diverses formes de cancer (cancer du sein, du pancréas, des voies biliaires ou de l’ovaire… ). Les médecins formés, qui obtiendront leur diplôme de spécialiste en février prochain, seront affectés dans diverses villes de l’intérieur du pays. L’objectif de la formation est de leur inculquer les méthodes de soins afin que les patients bénéficient de la même prise en charge à travers tous les services d’oncologie du pays, selon le Pr Bounedjar. Il affirme que 50.000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus, sont enregistrés chaque année en Algérie, nécessitant un traitement lourd.

Le type de soins dispensés est «acceptable», selon lui. Lors de cette rencontre, la seconde du genre, à laquelle environ 100 praticiens vont participer durant cinq jours, les autres aspects de l’expérience de lutte contre le cancer seront débattus. Cette occasion a été mise à profit, pour présenter d’importants progrès de la recherche dans plusieurs domaines, comme celui du traitement des cancers du poumon, du sein, du tube digestif, d’urologique ou encore de l’immunothérapie. Plusieurs nouveaux traitements ont été présentés, et des essais cliniques dévoilés confirmant les avancées dans la lutte contre cette maladie.

Gala de charité

Le club Thanina des Lion’s organise, le 15 janvier à la salle l’Hacienda de Chéraga, un gala artistique avec les vedettes de la chanson Cheba Yamina, Samir Toumi et Taouès, dont la recette sera versée aux enfants cancéreux. Auparavant le club Thanina avait organise une exposition vente de produits de l’artisanat, dont la recette a servi pour créer un espace ludique pour les enfants cancéreux.