Personnes aux besoins spécifiques : Intégrées dans le recensement de la population en 2020

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a présenté, hier au Centre national de formation du personnel spécialisé (CNFPS) à Birkhadem (Alger), les nouveautés concernant le barème d’évaluation d’invalidité des personnes aux besoins spécifiques.

C’est à l’occasion des travaux de la session ordinaire du Conseil national des personnes handicapées, que la ministre a indiqué que le nouveau barème actualisé a été «préparé, grâce au concours des spécialistes de l’Institut national de la santé publique (INSP)». Le nouveau barème actualisé «n’indique pas un taux d’invalidité fixé comme avant, mais une fourchette du pourcentage» permettant «de cibler au mieux les catégories nécessiteuses d’allocations», et ainsi faire en sorte «que les services parviennent à leurs destinataires», a assuré la ministre, ajoutant que l’objectif de cette actualisation est de «consacrer le principe de la justice sociale de l’État algérien» Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes souffrant d’un handicap qui vient d’être adopté fait référence au décret exécutif n° 14-204 du 15 juillet 2014, définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré, englobe aussi bien «la dimension sociale et environnementale de la personne handicapée», et cela afin d’améliorer «la prise en charge médicale» de ces personnes aux besoins spécifiques, comme il est indiqué dans les guides adoptés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a fait savoir Mme Eddalia. Composé de 67 pages, ce guide actualisé comprend huit chapitres décrivant la nomenclature des handicaps. Mme Eddalia indique que les équipes de son département «ont préparé un dossier social, qui comprend trois volets devant servir d’indice aux comités spécialisés des services sociaux au niveau des wilayas». Par ailleurs, la ministre a fait savoir «que seuls les médecins spécialistes sont habilités à évaluer le degré de handicap», car ceux-là font référence aux discours scientifiques, expliquant par la suite que les services de son département «œuvrent à atteindre la population souffrant d’un handicap à travers toutes les régions du pays, afin de mieux venir en aide à cette catégorie».

Mme Eddalia a tenu à préciser, dans le même sillage, que l’actualisation de ce répertoire «ne concerne pas les pensions allouées aux personnes ayant des besoins spécifiques», même si elle a formulé le souhait de «voir cette allocation revue à la hausse une fois les difficultés financières du pays résolues».

La ministre a fait état, à ce titre, qu’«environ 500.000 personnes bénéficient de l’allocation et de la couverture sociale, en plus d’un million de porteurs de cartes de handicapé, leur permettant de profiter de la gratuité et ou de la réduction des moyens du transport, ainsi que d’autres avantages, dans le cadre des dispositifs sociaux et des actions de solidarité financés par le Fonds national de solidarité (FNS)». Néanmoins, la ministre de la Solidarité a estimé que le nombre de handicapés déclarés actuellement «est loin de refléter la réalité», c’est pourquoi son département a formulé la demande au ministère de l’Intérieur pour que «les personnes aux besoins spécifiques soient intégrées dans le prochain recensement général de la population prévu en 2020» affirme-t-elle, en expliquant que les personnes handicapées «ne sont pas recensées de façon fiable, d’autant que plusieurs cas n’ont pas été pas déclarés». S’agissant de l’employabilité, Mme Eddalia a indiqué que son département coordonne ses efforts avec les autres partenaires, pour l’application du système relatif à l’obligation d’employer 1% des personnes aux besoins spécifiques dans différents secteurs de l’économie.

Tahar Kaidi