Le chiffre du jour : Plus de 52 millions de quintaux

La production globale de l'arboriculture en termes de fruits s'est établie à 52,46 millions de quintaux avec une disponibilité de 122,6 kg/habitant/an, a indiqué le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans un communiqué. Selon la même source, cette production englobe les espèces de fruits à noyaux et à pépins, les espèces rustiques, les dattes, les agrumes, la viticulture et quelques espèces de maraîcher consommées comme fruits.