Doogee-Algérie : Promotion tous azimuts pour son dernier produit « made in bladi »

Moins d’un mois après son lancement, le smartphone Doogee X70 semble avoir la cote si l’on croit la filiale algérienne de la marque chinoise de téléphonie mobile qui assemble depuis janvier 2018, les appareils dans son usine implantée à Ain Benian (Alger). En effet, et grâce à une campagne de communication et de marketing agressive, l’on compte plus de 900 précommandes de ce smartphone enregistrées en l’espace de quelques jours, le temps d’une opération de séduction menée dans plusieurs villes du pays, chose qui a permis aux clients de découvrir les caractéristiques de l’appareil mais aussi de participer à des jeux de concours et autres tombolas et, par la même, gagner de beaux cadeaux, révèle Doogee Algérie. Cette dernière, en collaboration avec son représentant exclusif dans notre pays, Matos Algérie ont créé à ce sujet un «grand» événement pour la promotion de ce smartphone «made in bladi» et n’ont pas hésité à partir à la rencontre de leurs clients. «Nous avons sillonné Alger, plus exactement au Centre Commercial Ardis et qui a vu la participation de plus de 500 personnes puis Oran au centre commercial Liper. Il y a eu également des activités d’animation au Park Mall de Sétif et enfin retour à Alger, samedi dernier, à Mohammadia Mall cette fois-ci. Et grâce à cette opération, nous avons reçu ces deux derniers jours un grand nombre de précommandes de ce modèle », indique un communiqué de presse de Doogee Algérie qui estime que la gestion de la relation client a «évolué».

La marque chinoise ainsi que son représentant exclusif affirment avoir compris aujourd’hui ce « nouveau » défi marketing et assurent qu’il ne s’agit plus seulement d’être passif avec ses clients. « Il est devenu crucial d’adopter une posture proactive et d’aller au devant des clients, pour mieux les connaître, mieux les servir et pouvoir évaluer leur taux de satisfaction afin de prévenir le mécontentement et d’améliorer leur expérience d’achat. Une sorte d’anticiper les besoins des consommateurs », ajoute notre source. Fidèle donc à sa ligne de conduite et connue pour ses terminaux «low-cos» sur l’entrée de gamme, Doogee allonge ainsi sa liste des produits «Made in bladi» qu’elle produit dans son usine d’Ain Benian et confirme la tendance prônée ces dernières années par plusieurs marques, à savoir se tourner vers le renforcement des capacités nationales pour faire face à l’interdiction des téléphones mobiles, en vigueur, pour rappel, depuis plus d’une année déjà. Proposé à un prix «très agressif», soit 16.000 DA, le «X70», disponible en trois coloris (gold, bleu, noir) est considéré comme étant le smartphone à encoche en U le «plus abordable» au monde. Il présente les tendances du moment comme un écran IPS 2.5D de 5,5 pouces avec un affichage au ratio 19:9 qui offre aux utilisateurs une vision plus large que l’écran 18: 9 et un impact visuel véritablement immersif et comprend une batterie de grande capacité de 4000 mAh intégrée dans un corps de seulement 9 mm d’épaisseur offrant au Smartphone une superbe autonomie, en plus d’une performance exceptionnelle. Les deux caméras arrière du X70 sont équipées de capteurs de 5MP + 8MP et sont dotées de la fonction «Autofocus» pour plus de précision. Pour capturer des portraits plus professionnels et plus clairs que ce soit à l'aube, au crépuscule ou pendant la nuit, l'application de la caméra par défaut comprend 5 modes de prise de vue, notamment mono, professionnel, flou, FaceBeauty et panoramique. Utilisez l'appareil photo grand angle à 80° pour prendre des photos impressionnantes. Pour vos selfies, la caméra avant dispose d'un capteur de 5MP.

S. A. M.