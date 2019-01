Soldes d’hiver : Les bonnes affaires

Les soldes démarrent bientôt. Commerçants et consommateurs sont déjà prêts. La saison des soldes d'hiver a été fixée pour la wilaya d'Alger du 18 janvier au 28 février 2019, a indiqué récemment, le directeur du Commerce de la wilaya, Karim Kech. La délivrance des autorisations au profit des commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale a déjà commencé. L’objectif est de promouvoir la culture de ventes en soldes en vue d'en faire un acte commercial ancré dans les pratiques et conduites du consommateur et du commerçant.

C’est que le commerce malgré la conjoncture économique difficile est un des secteurs clés, qui a su rester compétitif et défendre sa place. La période de réductions est profitable pour tous et pour le consommateur qui pourrait faire de bonnes affaires grâce au caractère exceptionnel de ces réductions et pour le commerçant qui sera bénéficiaire d’une concurrence accrue mais loyale sur des produits divers et attrayants. Il s’agit de ventes réglementées, sous forme de vente en soldes, promotionnelle et liquidation, sont une excellente opportunité pour les commerçants afin de profiter de l’engouement des consommateurs et de dynamiser et de promouvoir leurs activités, tout en offrant aux consommateurs une panoplie choix, en produits divers plus variés et à des prix promotionnels. Le but de cette opération de ventes en soldes est bien entendu de stimuler le tissu commercial et renforcer la concurrence dans le marché. Pour eux, c’est surtout l’occasion d’attirer la clientèle et épuiser le stock de marchandise pour le remplacer par de nouvelles collections.

A l’évidence, ces réductions tout attendues font le bonheur des petites bourses. Pour assurer le succès de cette opération, les agents de contrôle seront appeler à intensifier leur patrouille visant à contrôler tous dépassements par les commerçants et à éviter une concurrence «déloyale», et bien sûr les procédures pénales seront prises contre les commerçants contrevenants qui affichent des soldes sans obtenir aucune autorisation et ce conformément à la loi du 23 juin 2004 relative aux modalités d'exercice d'activités commerciales.

Les commerçants vont casser leurs prix en magasin et même les grands magasins promettent des rabais de 50% et plus. Toutes les grandes enseignes, comme Adidas, Nike, Timberland, Clarks, Puma, Embro, Skechers … se préparent aussi pour cet événement commercial de plus en plus populaire.

Les bonnes affaires sont déjà là grâce à ces opérations de promotions lesquelles permettent aux clients de profiter de réductions alléchantes, annoncées ouvertement en vitrine ou à l'intérieur du magasin et accessibles à tous les clients. Si vous avez décidé de mettre la main sur des produits que vous avez repéré, c'est le moment de vous préparer. Il convient de rappeler que ces ventes sont organisées conformément au décret exécutif de janvier 2006 fixant les conditions et modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage ainsi qu'à l'arrêté des services de wilaya.

Farid Bouyahia