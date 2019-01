Marché pétrolier international : « Ne pas courir après le prix du baril »

Il grimpe, il chute, le prix du pétrole. Un chapelet de paramètres, pas forcément économiques, déterminent sa tendance. Pour une meilleure présence sur le marché international, l’Algérie «ne doit pas être scotchée au seul paramètre du prix du baril», commente le Dr Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie, joint hier au téléphone.

Quelle stratégie adopter ? «Préparer l’avenir, soit le moyen et le long termes», explique l’universitaire, ajoutant qu’ «il faudra au moins 20 ans au non conventionnel pour être exportable.

Et le développement du schiste et de l’off-shore est également de longue haleine». S’ajoute le retard accusé par le Programme national des Energies renouvelables pour produire 22.000 MW à l’horizon 2030, et la consommation davantage grandissante du gaz naturel. Pour les EnR, le Dr Beghoul soutient que ledit programme, révisé en 2015, «devait produire 20% de l’objectif durant la première phase (2015-2020), soit 4.525 MW et 17.475 MW entre 2021 et 2030 (seconde phase)». Or, on n’est qu’à 400 à 500 MW à une dizaine d’années de la fin du projet. «Il reste à réaliser 21 500 MW.

À cette vitesse d’avancement du projet (environ 100 MW par an), il nous faut deux siècles pour atteindre l’objectif», dira, sentencieux, l’expert. Quant au gaz naturel, il relève l’amenuisement des réserves année après année, affirmant que «nous avons toujours voulu et espéré que ces deux sources d’énergie se croisent pour s’accompagner l’une l’autre dans la transition énergétique, mais cette cohabitation risque de ne pas voir le jour». D’autre part, le Dr Beghoul évoque les contrats de long terme qui commenceront à expirer dans les 2 à 3 années à venir. «Il va y avoir certainement des reconductions de contrats, mais de courte à moyenne durée (pas plus de 10 années en général) avec des volumes à livrer vraisemblablement moins conséquents et des prix plus bas, car il ne faut pas oublier que le marché gazier européen est en profonde mutation depuis les «directives gaz» (ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel en Europe au début des années 2000)», souligne-t-il. Et d’enchainer : «nos recettes vont bien évidemment chuter non seulement à cause des prix bas, mais aussi à cause de notre marché intérieur qui se substitue aux exportations». Par ailleurs, à une question liée à la prochaine réunion de l’Opep, en avril 2019 à Vienne, l’expert souligne qu’elle sera essentiellement consacrée à évaluer l’effet sur le marché de la réduction de la production décidée le 7 décembre dernier.

Ce rendez-vous qui se tiendra à deux mois de la fin de la durée de réduction, «sera décisif et va permettre à l’Opep d’envisager la reconduction de l’accord de coopération avec les non-Opep et adopter une stratégie pour gérer le reste de l’année 2019 durant laquelle la production du brut américain ambitionne d’atteindre, voire dépasser les 12 millions b/j, car trois grands oléoducs vont être tirés dans le bassin «Permian» et permettront de booster le transport, libérer les stocks et exporter jusqu’à 4 millions b/j en 2020 contre 2.2 millions b/j actuellement, ce qui va élargir davantage l’offre mondiale et baisser les prix». Ainsi, poursuit le Dr Beghoul, «tout porte à croire que l’Opep procèdera à une autre réduction de sa production au terme des 6 prochains mois».

