Ghardaïa : 946 affaires résolues en 2018

Pas moins de 946 affaires d’atteinte aux personnes et aux biens ont été résolues par la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Ghardaïa l’année passée, selon le bilan annuel de cette institution sécuritaire.

Sur le nombre des affaires élucidées, 337 affaires ont porté sur des coups et blessures volontaires, 236 ont concerné la petite criminalité de vol, notamment les téléphones portables, 95 affaires de menace et 61 affaires de destruction des biens d’autrui révèle le même bilan.

Concernant la lutte contre l’usage et le trafic des stupéfiants et autres psychotropes, les mêmes services ont résolu 75 affaires, dont 35 pou commercialisation de drogue et psychotropes et 40 autres pour possession et consommation de stupéfiants impliquant quelque 124 individus ,précisant que plus de 5,5 kilos de stupéfiants et 14252 comprimés de psychotropes ont été saisis.

Les services sécuritaires ont également traités 23 affaires de crimes à caractère économique impliquant 36 suspects, y compris 14 affaires pour arnaque et escroquerie, 13 pour falsification de documents et usage de faux.

Ils ont fait état aussi de traitement de 33 affaires de cybercriminalité mettant en cause une quarantaine d’individus. Ces affaires portent sur la profération des menaces, injures et haine sur les réseaux sociaux, escroquerie et atteinte aux bonnes mœurs.



232 accidents de la route



Sur le plan de la sécurité routière, la wilaya a enregistré au titre de la même année treize morts et 260 blessées recensés dans 232 accidents de la circulation survenus dans les périmètres urbains, indique samedi un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya.

Ces accidents en hausse comparativement à l’année 2017 où il a été enregistré 205 accidents ayant entraîné 7 morts et 237 blessées, sont les conséquences du non-respect du code de la route, des plaques de signalisation défaillantes, mais aussi à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, à l'excès de vitesse, au dépassement non autorisé et à la conduite avec le téléphone mobile, selon le communiqué

S'agissant du contrôle et de la répression des infractions de la circulation et du roulage, les éléments de la Sûreté de Ghardaïa ont enregistré 1.542 contraventions, 5.490 procès-verbaux de délits pour conduite sans police d’assurance, absence de fiche de contrôle technique du véhicule ou sans documents de conduite, ce qui a entraîné également le retrait de 1.696 permis de conduite et la mise en fourrière de 345 véhicules, précise le même communiqué.