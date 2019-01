Mascara : 25.000 appels sur les numéros verts

Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont enregistré 25.900 appels téléphoniques durant l’année écoulée 2018 sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et de la presse de la sûreté de wilaya. Il a indiqué à cet effet que ce grand nombre d’appels est du à la confiance du citoyen accordée aux services de police notamment en matière d’efficacité en matière de prise en charge des préoccupations du citoyen. Pour venir aux détails, parmi ces appels on compte 4.607 demandes d’intervention et de secours, 341 appels pour signaler des accidents de la circulation, 1.513 demandes de renseignements et d’orientations ainsi que 19.439 autres demandes diverses.

Le «15.48 » a reçu 5.975 appels durant l’année écoulé, s’agissant de demandes d’interventions et de secours au nombre de 4.274 et 844 demandes d’orientation et de renseignements. Quant aux demandes diverses, elles sont au nombre de 548 ainsi que 309 appels pour signaler des accidents de la circulation.

Le chef de la cellule de la communication et de la presse de la Sureté de wilaya de Mascara a mis en évidence l’importance de ce numéro dans le traitement d’un grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que le

« 15.48 » est un numéro gratuit, joignable 24h/24 même sans disposer de crédit d’appel.



Arrestation d’un dealer



Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la huitième Sûreté urbaine ont réussi à arrêter un dealer âgé de 28 ans avec la saisie de 66 comprimés de type prégabaline. Le suspect a été arrêté en flagrant délit alors qu’il se procurait des substances toxiques auprès de son complice qui se trouve en fuite, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite de ce dernier (âgé de 25 ans) à proximité de son domicile situé à Kadi Merah à Mascara. Il a ensuite été placé sous surveillance. Les éléments de la police ont aussi réussi à arrêter un individu se procurant une quantité de comprimés psychotropes auprès du suspect principal.

La fouille au corps du suspect arrêté a permis de retrouver en sa possession 66 comprimés de type prégabaline. Il a alors été conduit au siège de la huitième Sûreté urbaine où une enquête a été ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui l’a placé en détention.

A. Ghomchi