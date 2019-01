Association El-Amel d’Oran : Trois spectacles bientôt à l’affiche

La salle du "Petit Théâtre" de l'association culturelle oranaise "El-Amel" vit ces jours-ci au rythme des répétitions de trois nouveaux spectacles dont la présentation est prévue à partir de février prochain, a-t-on appris dimanche des organisateurs. Il s'agit de trois nouvelles créations intitulées "Tahouissa" (balade), "Silence, je pense" et "Joual 3", destinées aux enfants et au jeune public, a précisé à l'APS le président de l'association "El-Amel", Mohamed Mihoubi. La programmation de ces œuvres intervient dans le cadre de la feuille de route tracée par l'association pour l'année en cours, a expliqué Mihoubi, également auteur et metteur en scène des spectacles en montage.

L'initiative constituera une opportunité pour plusieurs jeunes comédiens issus de l'école de formation de cette même association de faire valoir leur talent devant le public, a-t-il indiqué, signalant que des tournées sont aussi prévues à travers les établissements scolaires. Le plan d'action pour 2019 prévoit encore l'animation de cycles de conférences, de lectures dramatiques et de projections-débat au profit des stagiaires de l'école et des jeunes amateurs. Conformément à sa vocation à promouvoir les jeunes talents, l'association s'attelle en outre à la préparation de la troisième édition du concours de la meilleure interprétation qu'elle organise chaque année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre (27 mars).