Protection d’El-Qods contre les plans de judaïsation : Les pays arabes et musulmans tenus de réagir

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde hier le monde arabe et musulman contre les dangers des plans de judaïsation envisagés par les colons israéliens dans la ville d'El-Qods occupée, ainsi que dans sa vieille ville et la mosquée d'Al Aqsa, a rapporté l'agence palestinienne Wafa. La diplomatie palestinienne a appelé, dans une déclaration rendue publique hier, "les mondes arabe et musulman à traiter sérieusement avec ces plans et leurs conséquences", en les invitant à ne pas considérer "les violations israéliennes à El-Qods occupée comme des faits abstraits et des choses normales", a indiqué l'agence Wafa. La diplomatie palestinienne a souligné, dans le document, que les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur "guerre de judaïsation contre la ville sainte au milieu d’une escalade afin de mettre en œuvre les plans coloniaux et de changer la réalité historique, juridique et culturelle d'El Qods occupée", a poursuivi l'agence palestinienne. Affirmant qu’une organisation juive encourage d’envahir la mosquée d'Al-Aqsa, de la démolir et d’établir le présumé "Temple", la diplomatie palestinienne se dit préoccupée par le dernier appel lancé par cette organisation de colons israéliens qui soutient "avoir reçu des aides pour mettre en œuvre ses programmes de judaïsation ainsi que les mesures de la colonisation expansionniste contre El-Qods occupée". Dénonçant l'intensification de la campagne d'arrestations massives de Palestiniens, de l’expulsion et de démolition des maisons et des installations palestiniennes, par les forces d'occupation israéliennes, la diplomatie palestinienne a invité les mondes arabe et musulman à agir pour protéger El-Qods et ses lieux saints et historiques. Dans ce contexte, le ministère palestinien des Affaires étrangères a soutenu que l'occupant israélien vise à travers ses projets et plans à effacer l'identité palestinienne et musulmane de la ville sainte, à saisir les terres des Palestiniens, y compris les cimetières musulmans, ainsi qu'à détruire les lieux saints chrétiens et islamiques. A ce propos, la diplomatie palestinienne a souligné la nécessité de mettre en œuvre les résolutions des sommets arabes et islamiques adoptées sur le statut d'El Qods occupée, notamment celles portant le soutien direct des Etats arabes et musulmans aux Palestiniens à faire face aux expulsions forcées et à protéger la vieille ville et ses lieux saints. Le ministère palestinien a également appelé la communauté internationale, les Nations unies et ses organisations compétentes, surtout l'UNESCO, à prendre des mesures urgentes pour mettre un terme aux projets de judaïsation par l’occupant de la ville sainte et l'obliger à respecter la légitimité internationale et ses décisions, en tête desquelles les résolutions sur El Qods occupée. De son côté, le gouverneur d'El-Qods, Adnan Ghaith, a demandé hier aux Nations unies de former une équipe internationale afin d'enquêter sur les tunnels creusés par l'occupent israéliennes sous la mosquée d’Al-Aqsa, sa proximité de la part de la vieille ville et dans le quartier de Silwan. Ghaith a mis en garde, dans un communiqué de presse sur "la gravité" de la situation et les changements "historiques" effectués par Israël dans la ville sainte, confirmant que les Nations unies doivent assumer leur devoir envers la ville occupée, conformément à leurs décisions et à celles du Conseil de sécurité.