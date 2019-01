Powerlifting, Championnat régional à Oran : Illustration des athlètes d’Oran et de Sidi Bel-Abbès

Les représentants d’Oran et Sidi Bel-Abbès se sont illustrés au championnat régional de power lifting au coeur d’Oran à l’issue de deux jours de compétition. Les athlètes oranais et belabbesien ont imposé leur domination dans cette compétition, dans les trois mouvements (squat, développé couché, soulevé de terre) qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, à laquelle assistait un public record. "Les plus expérimentés se sont imposés", a déclaré l’ex-champion d’Oran des années 1960, Mebarek Mohamed, qui a jugé "le niveau très bon". Cette compétition, organisée par l’association sportive "Ibn Sena" d’Oran de body-building et power lifting, a mis en lice plus de 70 concurrents dans dix catégories de poids hommes et trois en dames, représentant quatre wilayas de l’Ouest du pays, à savoir, Mascara, Sidi Bel-Abbès, Ain Témouchent et Oran. Les trois premiers de chaque catégorie en dames et messieurs sont qualifiés pour la phase finale du championnat d’Algérie, prévue mois de mars prochain, dont le lieu reste à déterminer.