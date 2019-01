La Radieuse : Hommage au journaliste Miloud Touadjine

L’association sportive Radieuse vient de rendre un vibrant hommage à l’ancien journaliste sportif, Touadjine Miloud, qui a terminé sa carrière il y a une dizaine d’années, après 32 ans dans la presse sportive. Reporter à la télévision qu’il a intégrée en 1973, Miloud Touadjine a côtoyé durant sa riche carrière, des journalistes connus tels que Abdelkader Benyekhlef, Chadli Boufaroua, Hachemi Hantaz, Fayçal Haffaf, Mohamed Merzougui... Après sa retraite en 2009, Miloud n’a pas quitté la presse, il collabora avec l’Echo d’Oran, Maracana et Carrefour d’Algérie.

Miloud Touadjine avait subi un grave accident dans les années 1970 qui lui a laissé des séquelles dont il souffre encore aujourd’hui et échappa à la mort miraculeusement au cours de la décennie noire. Par ailleurs, il a subi l’année dernière une opération chirurgicale qui l’a cloué au lit très longtemps.

C’est donc avec beaucoup d’émotion que la Radieuse et son président Chafi Kada et des anciennes stars du football, Cherif Ouazzani, Meziane, Meçabih, Gaïd, Foussi et l’ex-arbitre international Mohamed Hansal, lui ont remis un diplôme d’honneur, une médaille de mérite, des cadeaux, ainsi qu’ un soutien financier et une omra. «Cet hommage me ravive le cœur. Je remercie la Radieuse, mes anciens responsables à la radio et la télévision et tous mes anciens collègues de travail. Je ne regrette pas ce métier et je demande aux jeunes journalistes d’être honnêtes avec eux-mêmes et les autres, et d’œuvrer à la promotion de tout le sport. Merci à la Radieuse pour tout ce qu’elle a donné à la presse nationale, nous lui souhaitons une longue vie», dit Khalifa Mohamed, son ami du journal Djemhouria.