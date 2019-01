Dans la lucarne : Les arbitres réagissent

Dans tous les championnats du monde, les arbitres sont loin d’être une quantité négligeable. Bien au contraire, ils font pleinement leur travail en tant que corporation, conformément à leurs droits et devoirs. Si l’arbitrage se porte bien, c’est toutes les disciplines sportives qui le seront. C’est indéniable et tout le monde l’affirme avec force. Le football étant une discipline très médiatisée et surtout ayant des enjeux, les arbitres sont le plus souvent mis au devant de la scène et par ricochet sont soumis, comme l’on dit, à la «vindicte populaire». Une erreur d’arbitrage est le plus souvent répercutée avec une vitesse « grand V». Ce qui fait que les arbitres évitent de commettre des erreurs d’appréciation. Ce qui va les exposer à la critique, mais aussi à des réactions « épidermiques» qui font que les «hommes au sifflet » sont exposés, le plus souvent, aux agressions et même des situations encore plus graves. Des cas ont eu lieu un peu partout et notamment en Amérique latine, en Europe, en Afrique et même en Asie. Par conséquent, les arbitres ne sont nullement à l’abri de dépassements ou de coups violents de supporters «déchainés» et ne reculent devant rien pour faire porter le chapeau à l’arbitre lorsqu’une équipe perd un match. Le plus souvent, ce n’est pas l’arbitre qui est derrière « l’éclosion » de dépassements, mais ce sont de « faux-supporters » qui sont derrière les troubles. Ce qui s’est passé dernièrement dans le championnat «d’élite» grec est assez révélateur de la prise de conscience des arbitres face à ceux qui ne les ont pas dans leurs cœurs. En effet, des arbitres ont été agressés. Ce fut un moment difficile pour tous ceux qui voudraient que les matches de football se termine «sans casse». C'est-à-dire que c’est le meilleur sur le terrain qui l’emportera. C’est la logique même d’une compétition footballistique. Certains ne l’ont pas compris sous cette angle et pensent que les arbitres peuvent se transformer en «putching ball » où ils peuvent déverser leur mal vie ou déboires sur eux. Grâce à une puissante association d’arbitrage grec, ils ont réussi à « geler » les rencontres de football. Ils ont tout simplement appelé à une grève, qui a été suivie à la lettre et une reprise de la compétition qu’après une discussion avec les responsables sportif et politique du pays grec. Ayant bénéficié de garanties, ils ont alors accepté de reprendre la compétition le 8 (coupe) et le 12 pour le championnat. « L'association des arbitres de football du championnat grec a annoncé qu'elle mettait fin à la grève, commencée fin décembre, à la suite de l'agression d'un des siens. La fin de la grève intervient après une rencontre entre une délégation d'arbitres, des représentants du gouvernement, de la Fédération grecque et de la ligue au cours de laquelle le corps arbitral a reçu des garanties en matière de sécurité. Après deux reports de matchs successifs en championnat, la Coupe de Grèce reprendra le 8 janvier et le championnat le 12 janvier. L'association des arbitres avait annoncé le 20 décembre une grève "jusqu'à nouvel ordre" . Voilà qui clarifie les choses et montre que si les arbitres sont organisés, ils peuvent surmonter toutes les épreuves auquelles ils peuvent être confrontés. C’est une lapalissade ! Chez nous,des arbitres ont subi beaucoup d’agressions de supporters enchainés, mais aucune suite... Une fois, des arbitres solidaires se sont regroupés pour défendre leur situation, mais depuis elle n’a pas été renouvelée. Les arbitres sont loin d’être en sécurité. Toujours est-il, le CFA de Ghouti est en train d’activer pour améliorer la qualité de nos arbitrages, comme ce séminaire qui est en train de se dérouler à Bel Abbès, Biskra et se terminera à la FAF. Toujours est-il, on a eu des échos disant que le président de la CFA, celui des désignations n’ont pas fait le déplacement à Bel Abbes. Une telle activité doit être menée prioritairement par ceux qui sont censés être la « cheville ouvrière » afin que nos arbitres se sentent aidés et protégés. Il est certain que jusqu’ici, les fautes d’arbitrage qui ont suscité la polémique sont de moins en moins l’objet des discussions des uns et des autres. Il faut rester cependant sur ses gardes !

Hamid Gharbi