FIFA : Infantino et Ahmad Ahamad, le 9 janvier au Togo

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infatino, accompagné du président de la Confédération africaine de football (CAF) et du Secrétaire général de la FIFA, effectuera une visite officielle mercredi prochain au Togo, a-t-on indiqué samedi de source officielle.

«Au cours de son séjour, il aura à échanger avec les plus hautes autorités du Togo sur les sujets d'intérêt commun pour le Togo et l'instance faîtière du football mondial, et partagera sa vision du sport-roi avec les acteurs du football national", a précisé vendredi dans un communiqué le Secrétaire général de la Fédération togolaise de football (FTF), Pierre Lamadokou. La Fédération togolaise de football fondée en 1960 est affiliée à la FIFA depuis 1962 et bénéficie de plusieurs projets de développement de la FIFA.